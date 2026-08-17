Blisko 300 migrantów zostało od soboty do niedzielnego popołudnia zatrzymanych na granicy hiszpańskiej Ceuty przez służby bezpieczeństwa Maroka – przekazała tamtejsza telewizja Medi 1. Odnotowała, że wśród zatrzymanych są obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej. Stacja poinformowała, że dodatkowo zatrzymanych zostało też 61 Marokańczyków, którzy podejrzani są o wspieranie procederu przerzucania migrantów do hiszpańskiej Ceuty.

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Wzmożone patrole i środki bezpieczeństwa na granicy

Medi 1 przypomniała, że w ostatnich dniach władze w Rabacie wzmocniły siły na granicy z Ceutą, a także powiększyły liczbę patroli morskich i powietrznych, aby udaremnić powtórzenie się tzw. kryzysu migracyjnego w tej hiszpańskiej eksklawie.

Kryzys migracyjny w Ceucie rozpoczął się 30 lipca podczas masowej próby wtargnięcia do tego miasta tysięcy migrantów, głównie Marokańczyków. W ciągu dwóch dni dotarło tam, według szacunków rządu Hiszpanii, około 80 tys. osób.

W kolejnych kilku dniach to autonomiczne miasto opuściło ponad 70 tys. migrantów, wracając do Maroka. Rząd Hiszpanii i władze Ceuty szacują, że obecnie w eksklawie przebywa 5-8 tys. migrantów.

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Ofiary śmiertelne kryzysu migracyjnego w Maroku

Informacje przekazywane przez rząd Maroka na temat liczby osób, które po stronie tego kraju zginęły podczas próby przedostania się do Ceuty odbiegają od szacunków pozarządowej organizacji Caminando Fronteras. Twierdzi ona, że władze marokańskie wyłowiły z wody co najmniej 63 osoby. Rząd w Rabacie twierdzi, że jedynie 14.

Tymczasem według rządu Hiszpanii po stronie tego kraju potwierdzono śmierć 82 migrantów próbujących wedrzeć się 30 i 31 lipca do Ceuty.