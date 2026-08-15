Ceuta. Wojsko hiszpańskie przy granicy z Marokiem, 15 sierpnia
Źródło w marokańskim ministerstwie spraw wewnętrznych poinformowało agencję Reutera, że wśród osób zatrzymanych w sobotę w mieście Al-Funajdik, przy granicy z Ceutą, było 109 migrantów z krajów Afryki Subsaharyjskiej i dwóch obywateli Maroka.
Według agencji prasowej EFE policja w Maroku użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć grupy migrantów zgromadzone na wzgórzach około 3 km od granicy. Reuters napisał o setkach policjantów - z których część była w uniformach do tłumienia zamieszek, a część była ubrana po cywilnemu - wracających ze wzgórz za Al-Funajdik.
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EFE i hiszpańska stacja państwowa TVE poinformowały, że MSW Maroka nakazało dziennikarzom tych mediów natychmiastowe opuszczenie Al-Funajdik, nie podając powodu.
W piątek w internecie pojawiły się wpisy namawiające migrantów, by w sobotę podjęli próbę przedostania się z Maroka do Ceuty. W centrum tej kampanii znajdowało się fałszywe twierdzenie, że przejście graniczne na granicy z hiszpańską eksklawą zostanie otwarte, ponieważ w tym dniu w Hiszpanii przypada święto państwowe. Informacja ta była oglądana w internecie miliony razy.
W Ceucie hiszpańscy żołnierze w sobotę pilnowali supermarketów, a policja intensywnie patrolowała główne ulice enklawy. W mieście było spokojniej niż w dniach po próbie przekroczenia granicy z 30-31 lipca.
Po tamtych wydarzeniach rząd Hiszpanii utworzył barierę morską i wysłał ponad 500 dodatkowych policjantów z kontynentalnej części kraju, zwiększając łączną liczbę policjantów w Ceucie do ponad 1,6 tys. MSW w Madrycie podało, że dodatkowe sił pozostaną tam tak długo, jak będzie to konieczne.
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Przed dwoma tygodniami dziesiątki tysięcy migrantów wdarły się do Ceuty od strony Maroka. Według władz w Madrycie większość z nich została szybko zawrócona, a migranci nie przedostali się ani do kontynentalnej Hiszpanii, ani pozostałych państw strefy Schengen.
Jak powiedział w czwartek szef MSW Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska, w Ceucie pozostało około 5 tys. migrantów.
Nadal nie jest znana dokładna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. Pozarządowa organizacja praw człowieka Caminando Fronteras oszacowała ją na 145 osób.
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