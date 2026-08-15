O sprawie informuje Business Insider, powołując się na niemiecki dziennik merkur.de.

Reklama Reklama

KiK zamyka sklepy w Europie

Decyzja sieci KiK podyktowana została spadającą rentownością. Nie pomogła tu, jak przyznaje zarząd firmy, prowadzona od lat agresywna ekspansja.

– Optymalizujemy nasze portfolio, aby skoncentrować się na wyższej rentowności. Strategia zakładająca „otwarcie pięciu nowych placówek i pozyskanie pięciokrotnie większej liczby klientów” nie do końca się sprawdziła – przyznał Christian Kümmel, prezes i dyrektor finansowy firmy, którego słowa cytuje Business Insider.

Czytaj więcej Ekonomia Znana sieć z wyposażeniem wnętrz upada. Zamkną ponad 100 sklepów Niemiecka sieć sklepów z artykułami dekoracyjnymi i wyposażeniem wnętrz Depot po raz drugi w ciągu zaledwie dwóch lat znalazła się w postępowaniu u...

300 sklepów KiK w Europie do zamknięcia

Teraz KiK chce skupić się na restrukturyzacji działalności i szerokiej optymalizacji swojej sieci sklepów, tak aby dostosować ją do nieustannie zmieniających się na rynku warunków.

Ogłoszone zmiany najbardziej dotkną rodzime placówki. KiK zamknie ok. 150 sklepów w Niemczech. Część z nich już przestała działać. Jednocześnie firma otworzy 15 nowych placówek w atrakcyjnych lokalizacjach.

– Zamkniemy około 150 placówek w Niemczech, ale jednocześnie otworzymy 15 nowych punktów. Dysponując ponad 2200 sklepami na terenie Niemiec, utrzymamy silną pozycję rynkową i zapewnimy naszym klientom łatwy dostęp do oferty – czytamy w informacji działu prasowego KiK cytowanej przez merkur.de.

Łącznie firma chce zamknąć w Europie ok. 300 swoich sklepów, zwłaszcza tych o mniejszym natężeniu ruchu. Jednocześnie jeszcze w tym roku planuje otwarcie 75 nowych placówek położonych w lokalizacjach dogodnych dla klientów, takich jak centra miast czy parki handlowe.

W efekcie ci ostatni, jak zapewnia KiK, nie odczują znaczącej zmiany w dostępie do sklepów.

Sieć KiK w Europie i w Polsce

Sieć KiK powstała w 1994 r., a jej pierwszy sklep otwarty został w dzielnicy Düsseldorfu. W 1998 r. sieć rozpoczęła swoją zagraniczną ekspansję i otworzyła swoje placówki w Austrii. W kolejnych latach zaczęła działać m.in. w Czechach i Słowenii. Obecnie jej sklepy spotkać można w 14 europejskich krajach. W Polsce KiK pojawił się w 2012 r., a obecnie posiada ok. 450 placówek w całym kraju.