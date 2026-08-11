Accell to jeden z największych europejskich producentów rowerów i części rowerowych. W komunikacie opublikowanym na swojej stronie firma podkreśliła, że przed podjęciem decyzji przeanalizowano wszystkie możliwe scenariusze, jednak finalnie nie udało się znaleźć rozwiązania, które pozwoliłoby kontynuować działalność w obecnej formie.

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Rozmowy z inwestorem zakończyły się fiaskiem

Jeszcze w lutym Accell przeszedł gruntowną restrukturyzację operacyjną. Firma uzyskała dodatkowe finansowanie, a jej zadłużenie zostało w dużym stopniu zredukowane. W ramach porozumienia własność została przekazana kredytodawcom.

Od tego czasu prowadzono rozmowy z kilkoma zainteresowanymi podmiotami, rozpatrywano różne oferty oraz starano się o uzyskanie zgód na potencjalne połączenie. Jak donosi portal Retail Detail, grupa prowadziła negocjacje m.in. z singapurską firmą inwestycyjną Dutech. Choć wydawało się, że stronom uda się porozumieć i potencjalna transakcja uzyskała nawet zgodę europejskich organów ochrony konkurencji, ostatecznie rozmowy zakończyły się niepowodzeniem.

Pandemia najpierw pomogła, potem pogłębiła problemy

Problemy Accell narastały od kilku lat. Podczas pandemii COVID-19 popyt na rowery gwałtownie wzrósł, co skłoniło producentów do zwiększenia zamówień i produkcji. Kiedy zainteresowanie spadło, w magazynach pozostały duże zapasy niesprzedanych rowerów.

Dodatkowym obciążeniem była kosztowna akcja związana z wycofaniem z rynku rowerów cargo marki Babboe. W ubiegłym roku Batavus zamknął też jeden z najstarszych zakładów rowerowych w Holandii i przeniósł montaż na Węgry.

„Naszym bezpośrednim priorytetem jest wsparcie uporządkowanego przebiegu całego procesu, zapewnienie możliwie największej przejrzystości oraz współpraca z wyznaczonymi przez sąd administratorami w celu zachowania rentownych części działalności i miejsc pracy tam, gdzie pozwolą na to okoliczności” – powiedział Jonas Nilsson, dyrektor generalny Accell w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie.