Znana sieć z wyposażeniem wnętrz upada. Zamkną ponad 100 sklepów
Jak informuje niemiecki portal merkur.de, wstępne postępowanie upadłościowe w formule samodzielnej restrukturyzacji ruszyło w maju 2026 r., a jego właściwa faza ma rozpocząć się w sierpniu.
Właściciel przedsiębiorstwa, Christian Gries, poinformował załogę, że firma nie jest w stanie kontynuować zatrudnienia części pracowników. Redukcja etatów obejmie łącznie 330 osób:
Sytuacja zwalnianych pracowników jest trudna. Pensje za lipiec zostały zabezpieczone w ramach niemieckiego systemu świadczeń dla niewypłacalnych firm. Od sierpnia masa upadłościowa nie wystarcza już na pokrycie kosztów wynagrodzeń.
Problemy Depot doprowadzą do drastycznego skurczenia się sieci. Gdy ogłaszano niewypłacalność pod marką Depot funkcjonowało jeszcze 155 sklepów, zatrudniających około 1,2 tys. osób. W czerwcu zapowiedziano zamknięcie 66 placówek, jednak najnowszy plan restrukturyzacji zakłada jeszcze większe cięcia. Na rynku ma utrzymać się zaledwie 50 sklepów, co oznacza likwidację kolejnych 39 lokalizacji i zamknięcie łącznie 105 z 155 placówek działających w maju.
Dla porównania, pod koniec 2021 r. sieć liczyła około 500 sklepów w Niemczech i dawała zatrudnienie ponad 6 tysiącom osób. Po zakończeniu obecnego procesu restrukturyzacyjnego z dawnego imperium handlowego pozostanie zaledwie ok. 10 proc. placówek, które mają być wspierane przez sklep internetowy oraz formaty typu shop-in-shop.
Warto przypomnieć, że to kolejny cios dla marki – poprzednia restrukturyzacja z 2024 r. przyniosła zamknięcie 250 sklepów i likwidację dwóch tysięcy miejsc pracy. Problemy dotknęły również rynki zagraniczne: upadłość ogłosiła spółka w Austrii, a na początku 2025 r. zamknięto wszystkie 34 sklepy w Szwajcarii.
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Jak podaje portal merkur.de, zarząd sieci wskazuje na splot wydarzeń, które trwale osłabiły pozycję firmy na rynku. Co zaważyło na decyzji o zamknięciu sieci Depot? Były to m.in.:
Upadek Depot jest kolejnym przykładem niepokojącego trendu na rynku niemieckim, w ramach którego wiele tradycyjnych marek zmuszonych jest do ograniczania działalności.
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