W 2026 r. 15 sierpnia przypada w sobotę. Tego dnia obchodzone są Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego większość dużych placówek handlowych nie będzie prowadzić sprzedaży.

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Większe zakupy lepiej zrobić w piątek

Sytuacja nie zmieni się również następnego dnia, ponieważ niedziela 16 sierpnia nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka większość supermarketów, hipermarketów, dyskontów oraz sklepów w centrach handlowych będzie zamknięta.

W związku z tym należy spodziewać się, że w piątek 14 sierpnia w sklepach pojawi się więcej klientów niż zwykle. Duży ruch może panować zwłaszcza w supermarketach i dyskontach w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Gdzie będzie można zrobić zakupy w weekend?

Zakaz handlu w weekend nie oznacza, że wszystkie punkty będą zamknięte. Zarówno 15, jak i 16 sierpnia będą działać niektóre stacje paliw, apteki, sklepy na dworcach i lotniskach oraz placówki, w których za ladą osobiście stanie właściciel. Godziny otwarcia mogą się jednak różnić, dlatego warto sprawdzić je wcześniej. Kolejna niedziela handlowa przypadnie dopiero 30 sierpnia.