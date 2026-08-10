„Wakacje z wojskiem” to propozycja głównie dla młodych osób, które chcą sprawdzić się w warunkach służby wojskowej i zdobyć nowe umiejętności.

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Ponad 6 tys. zł wynagrodzenia. Zakwaterowanie, wyżywienie i wyposażenie w pakiecie

Program skierowany jest przede wszystkim do osób w wieku 18-35 lat: maturzystów, studentów oraz każdego, kto szuka ciekawej alternatywy dla tradycyjnej pracy sezonowej. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18. roku życia.

Każdy, kto ukończy 27-dniowy turnus, otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 6 000 zł brutto. Ponadto Wojsko Polskie zapewnia uczestnikom bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, kompletne umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie.

Prawie 90 lokalizacji w całej Polsce. Rusza ostatni turnus

Tegoroczna odsłona akcji oferuje wiele możliwości do wyboru. Szkolenia będą realizowane w blisko 90 lokalizacjach w całym kraju. Ochotnicy mogą dobrać jednostkę oraz rodzaj wojsk pod kątem swoich zainteresowań – do dyspozycji są m.in. jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej.

Szkolenia trwają od czerwca. Trzeci, ostatni w tym roku turnus rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do 12 września.

Czego nauczą się uczestnicy?

Program ma charakter praktyczny. Pod okiem instruktorów ochotnicy przejdą intensywne szkolenie podstawowe. W planie znalazły się m.in. taktyka wojskowa, nauka strzelania, zasady przetrwania w terenie, elementy walki wręcz oraz obsługa sprzętu wojskowego.

Poza zdobyciem tych umiejętności szkolenie ma na celu naukę pracy w zespole i zbudowanie poczucia sprawczości. Organizatorzy podkreślają, że dla części uczestników może być to również pierwszy krok do rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej, wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej lub zasilenia rezerwy aktywnej.

„Wakacje z wojskiem”. Jak się zgłosić na szkolenie?

Zapisy są otwarte. Zgłoszenia można składać przez internet, kontaktując się telefonicznie, mailowo lub zgłaszając się osobiście do wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Szczegółowe informacje, wykazy jednostek oraz terminy można znaleźć na oficjalnej stronie www.zostanzolnierzem.pl w zakładce poświęconej akcji, a także dzwoniąc pod bezpłatną infolinię: 800 180 110.