Według ustaleń funkcjonariuszy rolnik ciągnikiem marki Ursus w piątek po południu wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem uszkodził ok. 200 m jezdni.

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– Przed dalszym uszkodzeniem jezdni powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę na gorącym uczynku – poinformowała nadkom. Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Zaorana ul. Rybacka w Ostropie

Wskazała, że w sobotę rolnik ma zostać przesłuchany przez Prokuraturę Rejonową Gliwice-Zachód.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wydał oświadczenie, w którym zdementował informację, jakoby ul. Rybacka w Ostropie była w połowie własnością lokalnego samorządu, a w połowie własnością rolnika.

Ul. Rybacka jest w pełni własnością miasta

„Droga w całości stanowi własność Miasta Gliwice. Nie jest to droga prywatna ani droga, której jakakolwiek część należy do osoby prywatnej. (…) Nieprawdziwe są również sugestie, jakoby brak zgody prywatnego właściciela miał wpływ na realizację remontu lub wykonanie nawierzchni asfaltowej” – wskazał Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

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Ostropa to dzielnica Gliwic. Należy do miasta od 1975 r. Mimo to zachowała częściowo swój wiejski charakter, m.in. w architekturze i tradycjach.