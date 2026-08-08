W bazie w Mechernich naprawiane są systemy Patriot (fot. ilustracyjna)
Rzeczniczka dowództwa operacyjnego Bundeswehry potwierdziła w odpowiedzi na pytanie agencji, że w czwartek wieczorem, około godziny 22.00, centrum bezpieczeństwa bazy niemieckich sił zbrojnych w Mechernich zgłosiło wykrycie dwóch dronów nad terenem obiektu.
Rzeczniczka przekazała, że sprawę zbadali żandarmi wojskowi, a następnie przekazano ją policji w Euskirchen, która wszczęła dochodzenie. Policja nie wypowiedziała się na temat zdarzenia – zaznaczyła dpa.
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To drugi podobny incydent w Niemczech w bieżącym tygodniu. Dron z przymocowanym materiałem wybuchowym został w nocy z wtorku na środę wykryty na pasie startowym lotniska w Lipsku. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego An-124 „Rusłan”. Informacje, że zagrożone wybuchem samoloty miały na pokładzie amunicję, zostały zdementowane.
Prokuratura federalna przejęła w czwartek śledztwo w sprawie domniemanego ataku i ostrzegła przed próbą zagrożenia bezpieczeństwu Niemiec. Lotnisko w Lipsku jest wykorzystywane jako punkt przerzutowy transportów uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
Szef MSW Alexander Dobrindt ocenił, że incydent z dronem w Lipsku oznacza „nową jakość zagrożenia” w wojnie hybrydowej. Ze względu na profesjonalną konstrukcję drona nie wykluczył udziału „obcych mocarstw”.
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Agencja dpa zwróciła uwagę, że Niemcy od 2025 roku podjęły szereg konkretnych działań na rzecz obrony przed dronami – od nowych ustaw, przez wyspecjalizowane jednostki, po systemy techniczne. Władze federalne i krajów związkowych utworzyły Wspólne Centrum Obrony przed Dronami (GDAZ). Wprowadzono też do służby nową jednostkę policji federalnej do obrony przed dronami.
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