Rzeczniczka dowództwa operacyjnego Bundeswehry potwierdziła w odpowiedzi na pytanie agencji, że w czwartek wieczorem, około godziny 22.00, centrum bezpieczeństwa bazy niemieckich sił zbrojnych w Mechernich zgłosiło wykrycie dwóch dronów nad terenem obiektu.

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Rzeczniczka przekazała, że sprawę zbadali żandarmi wojskowi, a następnie przekazano ją policji w Euskirchen, która wszczęła dochodzenie. Policja nie wypowiedziała się na temat zdarzenia – zaznaczyła dpa.

Incydent w Niemczech. Dron z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku

To drugi podobny incydent w Niemczech w bieżącym tygodniu. Dron z przymocowanym materiałem wybuchowym został w nocy z wtorku na środę wykryty na pasie startowym lotniska w Lipsku. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego An-124 „Rusłan”. Informacje, że zagrożone wybuchem samoloty miały na pokładzie amunicję, zostały zdementowane.

Prokuratura federalna przejęła w czwartek śledztwo w sprawie domniemanego ataku i ostrzegła przed próbą zagrożenia bezpieczeństwu Niemiec. Lotnisko w Lipsku jest wykorzystywane jako punkt przerzutowy transportów uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy.

Szef MSW Alexander Dobrindt ocenił, że incydent z dronem w Lipsku oznacza „nową jakość zagrożenia” w wojnie hybrydowej. Ze względu na profesjonalną konstrukcję drona nie wykluczył udziału „obcych mocarstw”.

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Agencja dpa zwróciła uwagę, że Niemcy od 2025 roku podjęły szereg konkretnych działań na rzecz obrony przed dronami – od nowych ustaw, przez wyspecjalizowane jednostki, po systemy techniczne. Władze federalne i krajów związkowych utworzyły Wspólne Centrum Obrony przed Dronami (GDAZ). Wprowadzono też do służby nową jednostkę policji federalnej do obrony przed dronami.