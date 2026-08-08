Z sondażu przeprowadzonego w dniach 28 lipca – 2 sierpnia wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, 26 proc. ankietowanych zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską.

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Sondaż: Stowarzyszenie Rozwój Plus poza Sejmem

Drugie miejsce w wyborach zająłby PiS z poparciem 21 proc. Tylko te dwie partie uzyskują w sondażu dwucyfrowe poparcie.

Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja z poparciem 8 proc. Próg wyborczy przekroczyłaby też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6 proc.) i Nowa Lewica (5 proc.).

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Poniżej progu wyborczego (5 proc.), ale powyżej progu gwarantującego uzyskanie finansowania z budżetu (3 proc.) plasuje się stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, które wskazało 4 proc. ankietowanych. Na finansowanie z budżetu nie mogłyby natomiast liczyć Razem (2 proc.), PSL (2 proc.), Polska 2050 (1 proc.).

1 proc. badanych deklaruje gotowość do głosowania na inną partię.

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)



Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów) Nowa



Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)



Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)



Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)



Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Ekspert: Sondaż wskazuje na duże zagubienie wśród znacznej części wyborców

Aż 25 proc. respondentów przyznają, że nie wiedzą na kogo oddaliby głos w wyborach. To odsetek niemal tak wysoki jak wynik prowadzącej w sondażu Koalicji Obywatelskiej.

– Sondaż pokazuje bardzo duże zagubienie wśród znacznej części wyborców. Wynikać to może z problemów dotykających zarówno prawej sceny politycznej jak i tzw. centrum. Dla dotychczasowych zwolenników PiS trudny staje się wybór pomiędzy partią-matką a ruchem Mateusza Morawieckiego. Wiele jest również „sierot” po Polsce 2050, które nie chcą głosować na partię obecnie kierowaną przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i nie bardzo wiedzą na jaką partię postawić w kolejnych wyborach. Poparcie dla ruchu Rozwój Plus nie jest tak wysokie jak wskazywałyby inne sondaże i PiS nadal utrzymuje stosunkowo wysokie poparcie. Dla wielu wyborców PiS Rozwój Plus to jednak grupa rozłamowa, wyborcy centrowi z kolei pamiętają rządy Mateusza Morawieckiego i nie za bardzo chcą popierać jego obecne ugrupowanie – komentuje wyniki badania dr Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia.

W porównaniu z wynikami wyborów z 2023 roku widać masowy odpływ wyborców od partii tworzących dawną Trzecią Drogę i zmniejszenie poparcia PiS o ok. 40 proc.