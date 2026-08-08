Telewizyjne sitcomy od swojego zarania obracały się wokół relacji rodzinnych. W okresie swojej największej popularności był to ich dominujący motyw. Rozmaite telewizyjne familie potrafiły przyciągać przed ekrany dziesiątki milionów widzów, bić rekordy oglądalności, a finałowe epizody popularnych serii bywały wydarzeniami rangi narodowej. Dziś jednak można ze świecą szukać tradycyjnej rodziny wśród współczesnych sitcomów, nie mówiąc już o zapaści samego gatunku, który niegdyś był synonimem masowej telewizji. Co stało się z tym rodzajem komedii, który kiedyś bawił – także nad Wisłą – rzesze widzów?