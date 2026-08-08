Upadek sitcomów. Gromadziły rodziny, przegrywają z rolkami i ambitnymi serialami
Nie dość, że sitcomy przegrywają dziś z zalewem rozmaitych treści rozrywkowych, to dodatkowo samo wejście w dorosłość jest coraz bardziej odkładane w czasie. A przecież stanowiło esencję tego typu produkcji.
„Świat według Bundych”, emitowany w USA na przełomie lat 80. i 90. stał się fenomenem kulturowym, ponieważ udało mu się uchwycić przemianę, jaka dokonała się w amerykańskim społeczeństwie. W zabawny sposób pokazał zderzenie tradycyjnej rodziny znanej z dawnych sitcomów z nowym modelem życia.
Telewizyjne sitcomy od swojego zarania obracały się wokół relacji rodzinnych. W okresie swojej największej popularności był to ich dominujący motyw. Rozmaite telewizyjne familie potrafiły przyciągać przed ekrany dziesiątki milionów widzów, bić rekordy oglądalności, a finałowe epizody popularnych serii bywały wydarzeniami rangi narodowej. Dziś jednak można ze świecą szukać tradycyjnej rodziny wśród współczesnych sitcomów, nie mówiąc już o zapaści samego gatunku, który niegdyś był synonimem masowej telewizji. Co stało się z tym rodzajem komedii, który kiedyś bawił – także nad Wisłą – rzesze widzów?
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