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Gość „Plusa Minusa” poleca. Robert M. Wegner: Buntowniczy rock, to coś lubię

Każdy powinien znać twórczość Tolkiena, nawet jeśli nie przepada za jego stylem czy sposobem prowadzenia narracji. To po prostu autor, z którym warto się zapoznać.

Publikacja: 07.08.2026 20:03

Gość „Plusa Minusa” poleca. Robert M. Wegner: Buntowniczy rock, to coś lubię

Foto: Klapi wc/wikipedia

Robert M. Wegner Robert M. Wegner

Moim ostatnim odkryciem jest Peter F. Hamilton, brytyjski pisarz specjalizujący się w space operze. To autor, który bardzo umiejętnie łączy ten gatunek z cyberpunkiem, kryminałem, a nawet elementami fantasy, tworząc mieszankę, która mnie osobiście od lat bardzo pociąga. Jestem jego twórczością naprawdę zachwycony i z pełnym przekonaniem mogę ją polecić. Myślę, że większość miłośników fantastyki znajdzie w jego książkach coś dla siebie, niezależnie od tego, czy bardziej cenią dynamiczną akcję, rozbudowane światy, czy kryminalne zagadki.

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