Moim ostatnim odkryciem jest Peter F. Hamilton, brytyjski pisarz specjalizujący się w space operze. To autor, który bardzo umiejętnie łączy ten gatunek z cyberpunkiem, kryminałem, a nawet elementami fantasy, tworząc mieszankę, która mnie osobiście od lat bardzo pociąga. Jestem jego twórczością naprawdę zachwycony i z pełnym przekonaniem mogę ją polecić. Myślę, że większość miłośników fantastyki znajdzie w jego książkach coś dla siebie, niezależnie od tego, czy bardziej cenią dynamiczną akcję, rozbudowane światy, czy kryminalne zagadki.