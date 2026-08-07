Z lipcowego badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że działalność Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 56 proc. respondentów. Negatywne zdanie ma 37 proc., natomiast 7 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić pracy prezydenta.

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To najlepszy wynik Nawrockiego od początku jego prezydentury. W porównaniu z czerwcem odsetek pozytywnych ocen zwiększył się o 5 punktów proc., a względem maja – o 10 punktów. Jednocześnie udział ocen negatywnych zmniejszył się o 2 punkty proc.

Andrzej Duda i Bronisław Komorowski z takim samym poparciem

Bardzo podobny wynik po pierwszym roku urzędowania osiągnął Andrzej Duda. W lipcu 2016 r. jego działalność dobrze oceniało również 56 proc. uczestników badania CBOS. Negatywnych opinii było jednak mniej niż obecnie w przypadku Nawrockiego – 32 proc. Zdania nie miało 12 proc. respondentów.

Po pierwszym roku drugiej kadencji notowania Dudy wyglądały już inaczej. W lipcu 2021 r. pozytywnie jego pracę oceniało 47 proc. badanych, negatywnie 43 proc., a 10 proc. nie miało zdania.

Także Bronisław Komorowski po niemal roku od zaprzysiężenia uzyskał 56 proc. pozytywnych ocen. W lipcu 2011 r. źle jego działalność oceniało 23 proc. ankietowanych, natomiast 21 proc. nie potrafiło jej ocenić. Komorowski został zaprzysiężony 6 sierpnia 2010 r., po wcześniejszym okresie pełnienia obowiązków głowy państwa po katastrofie smoleńskiej.

Aleksander Kwaśniewski z najwyższym wynikiem

Znacznie lepszymi ocenami po podobnym okresie sprawowania urzędu mógł pochwalić się Aleksander Kwaśniewski. W październiku 1996 r. – niecały rok po rozpoczęciu jego pierwszej kadencji – pozytywnie pracę prezydenta oceniało 65 proc. badanych. Negatywne zdanie miało 21 proc., a 14 proc. nie miało opinii.

Jeszcze wyższe poparcie Kwaśniewski odnotował podczas drugiej kadencji. W grudniu 2001 r. dobrze jego działalność oceniało 81 proc. respondentów CBOS, podczas gdy 12 proc. wystawiało mu ocenę negatywną.

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Lech Kaczyński najgorzej oceniany po pierwszym roku

Zdecydowanie słabsze wyniki notował także po roku urzędowania Lech Kaczyński, który został zaprzysiężony 23 grudnia 2005 r. Jego pracę pozytywnie oceniało 31 proc. ankietowanych, a negatywnie 52 proc. Kolejne 18 proc. nie miało w tej sprawie zdania. Kadencję Kaczyńskiego przerwała katastrofa smoleńska, w której zginął urzędujący wówczas prezydent.

Jakie notowania miał Lech Wałęsa? W październiku 1991 r., niespełna rok po jego zaprzysiężeniu, poparcie dla działań prezydenta deklarowało 46 proc. badanych. Negatywnie oceniało je 43 proc.