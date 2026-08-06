6 sierpnia mija rok, odkąd Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta RP, po wygraniu wyborów prezydenckich w w 2025 roku. W II turze tych wyborów, która odbyła się 1 czerwca, ówczesny prezes IPN, który startował w wyborach prezydenckich z poparciem PiS, wygrał z kandydatem KO, wspieranym w II turze przez całą koalicję rządzącą, Rafałem Trzaskowskim, uzyskując 50,89 proc. głosów. W liczbach bezwzględnych Nawrocki zdobył 10 606 877 głosów, co było drugim najlepszym pod tym względem wynikiem osiągniętym przez kandydata na prezydenta (nieznacznie lepszy wynik miał jedynie Lech Wałęsa w II turze wyborów prezydenckich w w 1990 roku).

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Rok prezydentury Karola Nawrockiego, rok konfrontacji z rządem Donalda Tuska

Pierwszy rok prezydentury Nawrockiego upłynął pod znakiem zdecydowanej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Nawrocki zawetował w tym czasie 41 ustaw – więcej niż jakikolwiek inny prezydent przed nim. Prezydent nie ukrywał też krytycznego stosunku do rządu Tuska, współpracując z nim jedynie w kwestiach bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacji dwóch naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony (noc z 9 na 10 czerwca 2025 roku) i rosyjską rakietę Ch-101 (noc z 29 na 30 lipca).

Rząd znajduje się w sporze z Nawrockim m.in. w kwestii nominacji ambasadorskich, nie dokonał zaprzysiężenia części sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez obecną większość rządzącą, a ostatnio dokonał powołania asesorów nie występując, o kontrasygnatę premiera, co doprowadziło do oskarżenia Nawrockiego przez Tuska o zamach na konstytucję.

„Zawsze będę Waszym głosem” – napisał w rocznicę zaprzysiężenia Nawrocki w serwisie X.

Z kolei Kancelaria Prezydenta RP opublikowała fragment wystąpienia Nawrockiego po zaprzysiężeniu, w którym mówi on, iż „przez pięć lat w każdą godzinę, każdego dnia, w każdym tygodniu każdą decyzją, inicjatywą ustawodawczą będzie wypełniał swoje zobowiązania wobec swoich wyborców i wobec tych, którzy brali udział w wyborach”.

Nawrocki jest obecnie polskim politykiem, który cieszy się największym zaufaniem społecznym. W ostatnim rankingu zaufania IBRiS dla Onetu zaufanie do prezydenta zadeklarowało 51,3 proc. badanych.

Sondaż: Karola Nawrockiego pozytywnie oceniają zwłaszcza młodzi wyborcy

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jaką ocenę wystawiliby prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za pierwszy rok prezydentury.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

14,8 proc. badanych wystawiło Nawrockiemu ocenę „celującą” (szkolna „szóstka”).

19,6 proc. respondentów ocenia prezydenta „bardzo dobrze”.

18,2 proc. ankietowanych wystawiło Nawrockiemu ocenę „dobrą”.

„Dostatecznie” ocenia Nawrockiego 9 proc. badanych.

11,5 proc. uczestników sondażu wystawiło prezydentowi ocenę „mierną”.

Z kolei 21,1 proc. oceniło Nawrockiego „niedostatecznie” (szkolna „jedynka”).

5,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Odsetek badanych, którzy wystawiają prezydentowi ocenę pozytywną (co najmniej „czwórkę”) wynosi 52,6 proc.

– Częściej niż ogół badanych niedostatecznie rok prezydentury oceniają najstarsi respondenci (31 proc.). Najniższą możliwą notę wystawiłaby Karolowi Nawrockiemu co czwarta osoba z wykształceniem wyższym i nieco więcej badanych o dochodach przekraczających 7000 zł netto (27 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania taka opinia jest najpopularniejsza wśród osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (29 proc.) – komentuje wyniki badania wiceprezes agencji badawczej SW Research Piotr Zimolzak.

„Bardzo dobrą” lub „celującą” ocenę wystawia Nawrockiemu 44 proc. badanych w wieku 18-24 lata i 39,9 proc. respondentów w wieku 25-34 lata.