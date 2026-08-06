Karol Nawrocki
6 sierpnia mija rok, odkąd Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta RP, po wygraniu wyborów prezydenckich w w 2025 roku. W II turze tych wyborów, która odbyła się 1 czerwca, ówczesny prezes IPN, który startował w wyborach prezydenckich z poparciem PiS, wygrał z kandydatem KO, wspieranym w II turze przez całą koalicję rządzącą, Rafałem Trzaskowskim, uzyskując 50,89 proc. głosów. W liczbach bezwzględnych Nawrocki zdobył 10 606 877 głosów, co było drugim najlepszym pod tym względem wynikiem osiągniętym przez kandydata na prezydenta (nieznacznie lepszy wynik miał jedynie Lech Wałęsa w II turze wyborów prezydenckich w w 1990 roku).
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Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego przyniósł więcej ocen pozytywnych niż negatywnych – wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBR...
Pierwszy rok prezydentury Nawrockiego upłynął pod znakiem zdecydowanej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Nawrocki zawetował w tym czasie 41 ustaw – więcej niż jakikolwiek inny prezydent przed nim. Prezydent nie ukrywał też krytycznego stosunku do rządu Tuska, współpracując z nim jedynie w kwestiach bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacji dwóch naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony (noc z 9 na 10 czerwca 2025 roku) i rosyjską rakietę Ch-101 (noc z 29 na 30 lipca).
Rząd znajduje się w sporze z Nawrockim m.in. w kwestii nominacji ambasadorskich, nie dokonał zaprzysiężenia części sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez obecną większość rządzącą, a ostatnio dokonał powołania asesorów nie występując, o kontrasygnatę premiera, co doprowadziło do oskarżenia Nawrockiego przez Tuska o zamach na konstytucję.
„Zawsze będę Waszym głosem” – napisał w rocznicę zaprzysiężenia Nawrocki w serwisie X.
Z kolei Kancelaria Prezydenta RP opublikowała fragment wystąpienia Nawrockiego po zaprzysiężeniu, w którym mówi on, iż „przez pięć lat w każdą godzinę, każdego dnia, w każdym tygodniu każdą decyzją, inicjatywą ustawodawczą będzie wypełniał swoje zobowiązania wobec swoich wyborców i wobec tych, którzy brali udział w wyborach”.
Nawrocki jest obecnie polskim politykiem, który cieszy się największym zaufaniem społecznym. W ostatnim rankingu zaufania IBRiS dla Onetu zaufanie do prezydenta zadeklarowało 51,3 proc. badanych.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jaką ocenę wystawiliby prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za pierwszy rok prezydentury.
14,8 proc. badanych wystawiło Nawrockiemu ocenę „celującą” (szkolna „szóstka”).
19,6 proc. respondentów ocenia prezydenta „bardzo dobrze”.
18,2 proc. ankietowanych wystawiło Nawrockiemu ocenę „dobrą”.
„Dostatecznie” ocenia Nawrockiego 9 proc. badanych.
11,5 proc. uczestników sondażu wystawiło prezydentowi ocenę „mierną”.
Z kolei 21,1 proc. oceniło Nawrockiego „niedostatecznie” (szkolna „jedynka”).
5,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.
Odsetek badanych, którzy wystawiają prezydentowi ocenę pozytywną (co najmniej „czwórkę”) wynosi 52,6 proc.
– Częściej niż ogół badanych niedostatecznie rok prezydentury oceniają najstarsi respondenci (31 proc.). Najniższą możliwą notę wystawiłaby Karolowi Nawrockiemu co czwarta osoba z wykształceniem wyższym i nieco więcej badanych o dochodach przekraczających 7000 zł netto (27 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania taka opinia jest najpopularniejsza wśród osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (29 proc.) – komentuje wyniki badania wiceprezes agencji badawczej SW Research Piotr Zimolzak.
„Bardzo dobrą” lub „celującą” ocenę wystawia Nawrockiemu 44 proc. badanych w wieku 18-24 lata i 39,9 proc. respondentów w wieku 25-34 lata.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4-5 sierpnia 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
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