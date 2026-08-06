Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa zaplanowano na 27 września. To wynik majowego referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. Ewentualna druga tura jest zaplanowana na 11 października.
Biuro prasowe Łukasza Gibały potwierdziło, że rozpoczęła się już rejestracja jego komitetu wyborczego pod nazwą KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców. Oficjalne ogłoszenie startu kampanii ma nastąpić podczas piątkowej konferencji prasowej – donosi Radio ZET.
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Gibała startował w wyborach na prezydenta Krakowa już trzy razy – w 2014, 2018 i 2024 roku. W dwóch pierwszych głosowaniach zajął trzecie miejsce. W ostatnich wyborach awansował do drugiej tury, w której przegrał z Aleksandrem Miszalskim różnicą około 2 punktów procentowych.
Polityk jest założycielem stowarzyszenia oraz klubu radnych Kraków dla Mieszkańców. W przeszłości był związany z Platformą Obywatelską i Ruchem Palikota, a w latach 2007–2015 sprawował funkcję posła. Jest doktorem nauk humanistycznych, byłym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego i przedsiębiorcą.
Udział w wyborach zapowiedzieli także między innymi Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak, Michał Dwernicki, Daria Gosek-Popiołek, Monika Piątkowska, Aleksandra Owca, Marianna Schreiber, Łukasz Wantuch oraz Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwoławczego.
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