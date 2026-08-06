Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa zaplanowano na 27 września. To wynik majowego referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. Ewentualna druga tura jest zaplanowana na 11 października.

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Czwarta próba Łukasza Gibały

Biuro prasowe Łukasza Gibały potwierdziło, że rozpoczęła się już rejestracja jego komitetu wyborczego pod nazwą KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców. Oficjalne ogłoszenie startu kampanii ma nastąpić podczas piątkowej konferencji prasowej – donosi Radio ZET.

Gibała startował w wyborach na prezydenta Krakowa już trzy razy – w 2014, 2018 i 2024 roku. W dwóch pierwszych głosowaniach zajął trzecie miejsce. W ostatnich wyborach awansował do drugiej tury, w której przegrał z Aleksandrem Miszalskim różnicą około 2 punktów procentowych.

Polityk jest założycielem stowarzyszenia oraz klubu radnych Kraków dla Mieszkańców. W przeszłości był związany z Platformą Obywatelską i Ruchem Palikota, a w latach 2007–2015 sprawował funkcję posła. Jest doktorem nauk humanistycznych, byłym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego i przedsiębiorcą.

O funkcję prezydenta Krakowa ubiega się liczne grono kandydatów

Udział w wyborach zapowiedzieli także między innymi Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak, Michał Dwernicki, Daria Gosek-Popiołek, Monika Piątkowska, Aleksandra Owca, Marianna Schreiber, Łukasz Wantuch oraz Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwoławczego.