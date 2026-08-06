Portal przypomina, że w trakcie rocznej kadencji prezydent Karol Nawrocki zawetował 41 ustaw, a dwie skierował do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny w trybie kontroli prewencyjnej.

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Suma zysków utraconych z powodu wet i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego rośnie, jeśli uwzględnimy dochody, które miały trafić bezpośrednio także do NFZ – wyliczono w publikacji.

Media: Gdyby nie weta prezydenta Karola Nawrockiego, do budżetu mogło wpłynąć ponad 7 mld zł

Według money.pl, ponad połowa odrzuconych przepisów (24 ustawy) nie wpływała w żaden sposób na budżet państwa. „Ale jest też kilka regulacji, które zakładały znaczący wzrost dochodów państwa. Chodzi przede wszystkim o podwyżkę opłaty cukrowej i podniesienie stawek akcyzy na alkohol, ale też o uszczelnienie przepisów o fundacjach rodzinnych czy w końcu wprowadzenie podatku od tzw. nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych (...)” - czytamy w tekście.

„Gdyby nie weta prezydenta Nawrockiego lub wnioski do TK, powyższe propozycje mogłyby zasilić w tym roku budżet państwa dochodami na poziomie nawet 7,3 mld złotych” – wyliczył portal. Money.pl wskazuje, że szacunki zostały oparte na oficjalnych wyliczeniach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów w trakcie prac legislacyjnych nad ustawami.

Podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych miał dać 3,8 mld zł

Według szczegółowych wyliczeń, podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych miał dać 3,8 mld zł, ale ustawa została skierowana do TK. Podniesienie akcyzy na alkohol miała dać kolejne 1,8 mld zł do budżetu, ale została zawetowana. Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest 1,2 mld zł, które miały zostać uzyskane z uszczelnienia podatków i rozszerzenia systemu SENT – przeszkodziło weto.

„Suma utraconych potencjalnych dochodów wzrasta do 8,2 mld złotych po doliczeniu kwoty, jaka miała trafić bezpośrednio na konto Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu podwyższonej opłaty cukrowej. Ministerstwo Finansów prognozowało, że NFZ zyska na tym rozwiązaniu w 2026 r. i w kolejnych latach ok. 850 mln złotych” – można przeczytać w artykule.

Money.pl porównuje wzmiankowane w artykule 7,3 mld zł do istniejących programów społecznych. 6 mld zł rocznie kosztuje finansowanie tzw. babciowego, a koszt wypłaty renty wdowiej to 8 do 10 mld zł rocznie.