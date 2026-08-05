Prezydent Karol Nawrocki
Rzecznik prezydenta był w środę pytany o stosunek Karola Nawrockiego do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, czyli partii, z poparciem której Nawrocki, wówczas prezes IPN, kandydował w ostatnich wyborach prezydenckich.
W wyniku sporu dotyczącego strategii PiS, w Sejmie powstał klub Rozwój Plus, w skład którego weszło 40 posłów, w większości wcześniej członków klubu PiS. Liderem nowej frakcji jest były premier Mateusz Morawiecki.
Czytaj więcej
Mateusz Morawiecki wskazał termin powołania nowego ugrupowania politycznego. Były premier zapowiedział, że partia wywodząca się ze stowarzyszenia R...
We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński we wpisie w mediach społecznościowych ocenił, że ostatnie wypowiedzi Morawieckiego pokazują, iż wrogiem dla niego nie jest premier i lider KO Donald Tusk, lecz Prawo i Sprawiedliwość. „Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. (...) Daj Boże, żebym się mylił” – stwierdził.
– Pan prezydent dał wyraźny sygnał, (...) że będzie rozmawiał ze wszystkimi środowiskami konserwatywnymi, które chcą coś zmienić w Polsce, które chcą proponować rozwiązania dobre dla Polski – powiedział w Polsat News Leśkiewicz. – Pan prezydent też będzie szukał sojuszników wśród tych środowisk, proponując swoje rozwiązania prawne – dodał.
Rzecznik oświadczył, że Karol Nawrocki „nie wchodzi w spór polityczny, który toczy się w łonie jednej z partii politycznych, Prawa i Sprawiedliwości, które teraz się podzieliło”. Dodał, iż prezydent „wyraźnie” mówi o tym, że będzie rozmawiał z oboma środowiskami będącymi dotychczas w jednej partii, czyli Rozwojem Plus i Prawem i Sprawiedliwością. Zaznaczył, że przedstawiciele obu tych środowisk zasiadają w radach przy prezydencie, a kryterium doboru były kompetencje i doświadczenie, „a nie to, do jakiej frakcji poszczególna osoba należy”.
Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz
Na antenie Polsat News Rafał Leśkiewicz był też pytany o ewentualny pakt senacki na prawicy, w ramach którego środowiska prawicowe miałby uzgodnić jednego wspólnego kandydata w każdym okręgu. W przestrzeni publicznej padały spekulacje, że patronem takiego porozumienia mógłby być prezydent Karol Nawrocki. – Muszą się między sobą przede wszystkim porozumieć. Karol Nawrocki jest prezydentem Rzeczypospolitej i w rozumieniu politycznym nie wchodzi w spory wewnątrzpartyjne, natomiast szuka sojuszników dla ważnych spraw, (...) dla propozycji ustawowych, które proponuje – padła odpowiedź.
Dopytywany, czy to oznacza, że Pałac Prezydencki nie zaangażuje się w pakt senacki lub rozmowy o koalicji na prawicy, rzecznik odparł: – To nie o to chodzi.
– Chodzi o to, że Pałac Prezydencki jest otwarty na każdą poważną rozmowę dotyczącą proponowanych rozwiązań prawnych, zmian sytuacji, którą mamy w tej chwili w Polsce, tej dramatycznej sytuacji gospodarczej, politycznej – dodał. – W partyjne układanki pan prezydent nie wchodzi – podkreślił. – To, co się dzieje w partiach politycznych to element, w który pan prezydent się nie angażuje, bo nie może. To nie jest rola głowy państwa – zaznaczył.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki jest dziś najpopularniejszym politykiem nie tylko na prawicy, ale i w Polsce. Ale kapitał polityczny to rzecz nietrwała i...
Rzecznik prezydenta został też w Polsat News zapytany o niedawne decyzje Karola Nawrockiego w sprawie ułaskawień. W poniedziałek prezydent wydał trzy postanowienia o zastosowaniu prawa łaski, jedno z nich dotyczyło darowania środka karnego (zakazu wstępu na imprezy masowe) oraz zatarcia skazania w sprawie Piotra „Starucha” Staruchowicza, znanego kibica Legii Warszawa. We wrześniu 2025 r. sąd w Lublinie ukarał go na podstawie Kodeksu wykroczeń dwuletnim zakazem stadionowym za to, że w trakcie meczu Legii z Motorem w Lublinie mężczyzna wdrapał się na ogrodzenie, by prowadzić doping.
– Pan prezydent korzysta ze swoich prerogatyw opisanych w konstytucji. Miał prawo ułaskawić te trzy osoby – skomentował w środę Leśkiewicz. – „Staruch” zapłacił grzywnę, odbył rok kary zakazu stadionowego i pan prezydent po prostu skrócił mu ten okres zakazu stadionowego – dodał.
Czytaj więcej
Choć Andrzej Duda krytykował okupację PKW w 2014 r., dwa lata później ułaskawił uczestników tego zajścia – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Wśród...
Rzecznik przekonywał w Polsat News, że w sprawie chodzi o „elementarną sprawiedliwość” oraz że „Staruch” dowiedział się o wyroku po jego wydaniu i nie miał możliwości odwołania się od decyzji sądu. W ocenie prezydenta, kontynuował, wyrok był „po prostu niesprawiedliwy”.
– Wszystkie okoliczności sprawy, analiza dokumentów sprawy, jednoznacznie wskazały, że ta decyzja sądu była niewłaściwa i właśnie temu służy m.in. akt łaski. Służy przede wszystkim temu, by naprawić błąd wymiaru sprawiedliwości, ale służy także temu, by dać szansę człowiekowi, który po prostu się zmienił – mówił w Polsat News rzecznik.
Na ułaskawienie „Starucha” krytycznie zareagowali politycy koalicji rządzącej. „Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte” – napisał w serwisie X premier Donald Tusk.
Czytaj więcej
Karol Nawrocki zastąpił Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera prawicy - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jednak prawie co trze...
Rafał Leśkiewicz ocenił w wywiadzie, że rządzący „rzucili się” na prezydenta, żeby atakami na głowę państwa przykryć „kolejne afery, które dotyczą rządu Donalda Tuska”. W tym kontekście rzecznik wspomniał o dwucyfrowym bezrobociu w znacznej części Polski.
– W 111 powiatach w Polsce bezrobocie przekroczyło 10 proc. (...) Bezrobocie globalnie wynosi ponad 6 proc., rok temu wynosiło 5,3 proc. To jest jeden z powodów, dla których rządzący tak atakują pana prezydenta, próbując przykryć własną nieudolność – ocenił.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas