Rzecznik prezydenta był w środę pytany o stosunek Karola Nawrockiego do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, czyli partii, z poparciem której Nawrocki, wówczas prezes IPN, kandydował w ostatnich wyborach prezydenckich.

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W wyniku sporu dotyczącego strategii PiS, w Sejmie powstał klub Rozwój Plus, w skład którego weszło 40 posłów, w większości wcześniej członków klubu PiS. Liderem nowej frakcji jest były premier Mateusz Morawiecki.

Rozłam w PiS. Rafał Leśkiewicz: Prezydent będzie rozmawiał ze wszystkimi środowiskami konserwatywnymi

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński we wpisie w mediach społecznościowych ocenił, że ostatnie wypowiedzi Morawieckiego pokazują, iż wrogiem dla niego nie jest premier i lider KO Donald Tusk, lecz Prawo i Sprawiedliwość. „Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. (...) Daj Boże, żebym się mylił” – stwierdził.

– Pan prezydent dał wyraźny sygnał, (...) że będzie rozmawiał ze wszystkimi środowiskami konserwatywnymi, które chcą coś zmienić w Polsce, które chcą proponować rozwiązania dobre dla Polski – powiedział w Polsat News Leśkiewicz. – Pan prezydent też będzie szukał sojuszników wśród tych środowisk, proponując swoje rozwiązania prawne – dodał.

Rzecznik oświadczył, że Karol Nawrocki „nie wchodzi w spór polityczny, który toczy się w łonie jednej z partii politycznych, Prawa i Sprawiedliwości, które teraz się podzieliło”. Dodał, iż prezydent „wyraźnie” mówi o tym, że będzie rozmawiał z oboma środowiskami będącymi dotychczas w jednej partii, czyli Rozwojem Plus i Prawem i Sprawiedliwością. Zaznaczył, że przedstawiciele obu tych środowisk zasiadają w radach przy prezydencie, a kryterium doboru były kompetencje i doświadczenie, „a nie to, do jakiej frakcji poszczególna osoba należy”.

Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz Foto: PAP/Paweł Supernak

Sprawa paktu senackiego na prawicy. Rzecznik Karola Nawrockiego: W partyjne układanki prezydent nie wchodzi

Na antenie Polsat News Rafał Leśkiewicz był też pytany o ewentualny pakt senacki na prawicy, w ramach którego środowiska prawicowe miałby uzgodnić jednego wspólnego kandydata w każdym okręgu. W przestrzeni publicznej padały spekulacje, że patronem takiego porozumienia mógłby być prezydent Karol Nawrocki. – Muszą się między sobą przede wszystkim porozumieć. Karol Nawrocki jest prezydentem Rzeczypospolitej i w rozumieniu politycznym nie wchodzi w spory wewnątrzpartyjne, natomiast szuka sojuszników dla ważnych spraw, (...) dla propozycji ustawowych, które proponuje – padła odpowiedź.

Dopytywany, czy to oznacza, że Pałac Prezydencki nie zaangażuje się w pakt senacki lub rozmowy o koalicji na prawicy, rzecznik odparł: – To nie o to chodzi.

– Chodzi o to, że Pałac Prezydencki jest otwarty na każdą poważną rozmowę dotyczącą proponowanych rozwiązań prawnych, zmian sytuacji, którą mamy w tej chwili w Polsce, tej dramatycznej sytuacji gospodarczej, politycznej – dodał. – W partyjne układanki pan prezydent nie wchodzi – podkreślił. – To, co się dzieje w partiach politycznych to element, w który pan prezydent się nie angażuje, bo nie może. To nie jest rola głowy państwa – zaznaczył.

Karol Nawrocki i ułaskawienie „Starucha”. Rafał Leśkiewicz: Elementarna sprawiedliwość

Rzecznik prezydenta został też w Polsat News zapytany o niedawne decyzje Karola Nawrockiego w sprawie ułaskawień. W poniedziałek prezydent wydał trzy postanowienia o zastosowaniu prawa łaski, jedno z nich dotyczyło darowania środka karnego (zakazu wstępu na imprezy masowe) oraz zatarcia skazania w sprawie Piotra „Starucha” Staruchowicza, znanego kibica Legii Warszawa. We wrześniu 2025 r. sąd w Lublinie ukarał go na podstawie Kodeksu wykroczeń dwuletnim zakazem stadionowym za to, że w trakcie meczu Legii z Motorem w Lublinie mężczyzna wdrapał się na ogrodzenie, by prowadzić doping.

– Pan prezydent korzysta ze swoich prerogatyw opisanych w konstytucji. Miał prawo ułaskawić te trzy osoby – skomentował w środę Leśkiewicz. – „Staruch” zapłacił grzywnę, odbył rok kary zakazu stadionowego i pan prezydent po prostu skrócił mu ten okres zakazu stadionowego – dodał.

Rzecznik przekonywał w Polsat News, że w sprawie chodzi o „elementarną sprawiedliwość” oraz że „Staruch” dowiedział się o wyroku po jego wydaniu i nie miał możliwości odwołania się od decyzji sądu. W ocenie prezydenta, kontynuował, wyrok był „po prostu niesprawiedliwy”.

– Wszystkie okoliczności sprawy, analiza dokumentów sprawy, jednoznacznie wskazały, że ta decyzja sądu była niewłaściwa i właśnie temu służy m.in. akt łaski. Służy przede wszystkim temu, by naprawić błąd wymiaru sprawiedliwości, ale służy także temu, by dać szansę człowiekowi, który po prostu się zmienił – mówił w Polsat News rzecznik.

Leśkiewicz: W Polsce rośnie bezrobocie, rządzący atakują prezydenta Nawrockiego, by przykryć swoją nieudolność

Na ułaskawienie „Starucha” krytycznie zareagowali politycy koalicji rządzącej. „Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte” – napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

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Rafał Leśkiewicz ocenił w wywiadzie, że rządzący „rzucili się” na prezydenta, żeby atakami na głowę państwa przykryć „kolejne afery, które dotyczą rządu Donalda Tuska”. W tym kontekście rzecznik wspomniał o dwucyfrowym bezrobociu w znacznej części Polski.

– W 111 powiatach w Polsce bezrobocie przekroczyło 10 proc. (...) Bezrobocie globalnie wynosi ponad 6 proc., rok temu wynosiło 5,3 proc. To jest jeden z powodów, dla których rządzący tak atakują pana prezydenta, próbując przykryć własną nieudolność – ocenił.