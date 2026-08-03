Podczas rozmowy na kanale YouTube „Rymanowski Live” Morawiecki poniedziałkowej wypowiedzi rzecznika dyscypliny partyjnej PiS Karola Karskiego. Stwierdził on, że członkostwo w PiS 40 osób, które utworzyły nowy klub parlamentarny, choć formalnie wciąż są członkami PiS, „w tej chwili jest martwe”. - To znaczy, ich sprawy będą rozpatrywane indywidualne, natomiast ich członkostwo Prawie i Sprawiedliwości w takiej sytuacji nie może się utrzymać – mówił Karski.

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Mateusz Morawiecki o PiS: „Nasze członkostwo jest martwe”

Zdaniem Morawieckiego, wypowiedź Karskiego oznacza, że „od samego początku kierownictwo (PiS) dążyło do tego, żeby nas wypchnąć”. - Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię (partię polityczną - PAP)założymy najpóźniej 15 października - przekazał b. premier.

O konwencji stowarzyszenia planowanej na 15 października, w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 r., Morawiecki poinformował w niedzielę. „Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj” - napisał na X.

Politycy związani z „Rozwojem Plus” założyli już oddzielny klub parlamentarny. Liczący 40 posłów klub Rozwój Plus będzie trzecim największym klubem w Sejmie – po klubie KO (156 posłów) i PiS (147 posłów).