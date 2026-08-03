Na KO – jak wynika z badania, które IBRiS przeprowadził w dniach 29 lipca–3 sierpnia (a więc już po stworzeniu przez Morawieckiego klubu stowarzyszenia Rozwój Plus w Sejmie i częściowo po tzw. grillu Mateusza Morawieckiego, spotkaniu w Warszawie o charakterze programowym) – chce głosować 27,5 proc. badanych. W porównaniu do badania sprzed miesiąca KO traci 0,5 punktu proc. poparcia.

Reklama Reklama

Sondaż: PiS z poparciem 16,9 proc. 2,5 punktu procentowego przewagi partii Jarosława Kaczyńskiego nad Konfederacją

Drugie miejsce zajmuje PiS, który notuje jednak tylko 16,9 proc. poparcia. Miesiąc wcześniej partia Jarosława Kaczyńskiego miała wynik lepszy o 7,2 punktu procentowego. PiS dogania Konfederacja, na którą chce głosować 14,4 proc. respondentów (wzrost o 0,7 punktu proc. miesiąc do miesiąca).

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Polacy wskazują winnych rozłamu w PiS Co trzeci Polak uważa, że przyczyną rozłamu w PiS były zarówno działania Jarosława Kaczyńskiego i środowiska „maślarzy”, jak i działania Mateusza M...

Próg wyborczy przekraczają jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 9,4 proc. badanych (wzrost o 0,4 punktu proc.). Rozwój Plus, z wynikiem 7,8 proc., zajmuje piąte miejsce (w poprzednim badaniu nie był notowany). Poparcie dla stowarzyszenia Morawieckiego jest tylko nieco wyższe od poparcia, które w badaniu w porównaniu z ubiegłym miesiącem stracił PiS.

Ostatnią partią, która wchodzi do Sejmu, jest Nowa Lewica, na którą chce głosować 7,6 proc. badanych (spadek o 0,6 punktu proc.). Progu wyborczego nie przekroczył PSL (4 proc., spadek o 0,1 punktu proc.), a także Partia Razem (2,3 proc., spadek o 0,8 punktu proc.) i Polska 2050 (1,4 proc., wzrost o 0,6 punktu proc.). Te dwie ostatnie partie nie przekraczają nawet progu gwarantującego uzyskanie finansowania z budżetu (3 proc.).

8,8 proc. badanych nie wie, na kogo oddaliby głos (spadek o 0,1 punktu proc.).

Sondaż: Rozwój Plus wygrywa jako partia „drugiego wyboru”

Polsat News podaje też, że Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wygrał wśród tzw. partii „drugiego wyboru”, czyli partii, na którą respondenci oddaliby głos, gdyby faworyzowana przez nich partia nie startowała w wyborach. Rozwój Plus jako partię „drugiego wyboru” wskazało 17,5 proc. badanych.

Sondaż przeprowadzono metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej grupie 1 000 Polaków.

Więcej informacji wkrótce