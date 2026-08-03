Podejrzewany został doprowadzony do wrocławskiej prokuratury po godz. 12.00, gdzie zostaną mu ogłoszone zarzuty.

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Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 21.00 na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór. Według relacji podkomisarz Aleksandry Freus, rzeczniczki Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę, obywatela Ukrainy. 30-letnia Polka trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu - podała Ferus. Do ataku doszło na klatce schodowej bloku mieszkalnego. Napastnika policja ujęła tuż po zdarzeniu.

Służby konsularne Ukrainy reagują

Do sprawy odniosły się w niedzielę służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu. W oświadczeniu opublikowanym w niedzielę po południu na stronie tej placówki podkreślono, że Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu „z przykrością przyjął informację o incydencie, do którego doszło we Wrocławiu, w wyniku którego obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej doznała ciężkich obrażeń ciała, a obywatel Ukrainy został zatrzymany przez organy ścigania pod zarzutem udziału w popełnieniu tego przestępstwa”.

„Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej” – napisano w oświadczeniu.