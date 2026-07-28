Nie trzeba czekać w kolejce do rodzinnego. Do tych lekarzy specjalistów zniesiono skierowania
W 2026 r. w ramach NFZ bez skierowania dostępnych jest trzech kolejnych specjalistów. Zmiany obowiązują od września 2025 r.
Aby ułatwić pacjentom dostęp do leczenia i odciążyć lekarzy rodzinnych, lista specjalistów dostępnych bez skierowania została powiększona o trzy pozycje:
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Celem wprowadzonych zmian jest skrócenie kolejek do lekarzy rodzinnych i ułatwienie pacjentom dostępu do specjalistów. Dla osób, które zgłaszają się do przychodni jedynie po skierowanie, oznacza to sporą oszczędność czasu.
„Zmiany to krok w stronę bardziej efektywnej opieki zdrowotnej i ułatwienia pacjentom dostępu do leczenia. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli więcej czasu dla pacjentów wymagających szerszej diagnostyki, a osoby z mniej skomplikowanymi problemami zdrowotnymi lub potrzebujące odpowiedniego zaświadczenia będą miały szybszą ścieżkę do właściwych specjalistów” – ocenił Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.
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Warto pamiętać, że poza nowo dodanymi specjalizacjami, bez wcześniejszej wizyty u lekarza rodzinnego, pacjenci mogą umówić się na wizytę do:
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