Celem zmian jest wyeliminowanie błędów w dawkowaniu i ograniczenie przypadków, w których przepisana ilość leku ze zniżką jest większa niż potrzebna na 120 dni terapii.

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E-recepty będą wystawiane po nowemu. Zmiany od 13 września

Nowe regulacje nakładają obowiązek stosowania dla wszystkich recept refundowanych takich samych zasad technicznych, jakie dotychczas obowiązywały wyłącznie przy e-receptach rocznych. Ponieważ reguły zostaną włączone w trybie blokującym, dokumenty niespełniające kryteriów już na etapie wizyty lekarskiej nie zostaną w ogóle przyjęte ani zapisane w systemie.

„Podstawowym celem włączenia nowych reguł jest ograniczenie przypadków wystawiania recept, w których ordynowana ilość produktu leczniczego wykracza poza 120-dniowy czas terapii. Taki czas jest zarezerwowany dla recept rocznych. Nowe zasady mają również poprawić jakość danych na wystawianych receptach poprzez zredukowanie liczby błędów wynikających z rozbieżności między dawkowaniem a liczbą i wielkością ordynowanych opakowań leku” – wskazało Centrum e-Zdrowia.

Na czym będą polegać zmiany? Ważne informacje dla lekarzy i pacjentów

Przy wystawianiu recepty refundowanej niezbędne będzie podanie informacji o czasie trwania kuracji, stosowanie dawkowania w formie strukturalnej, wskazywanie wielkości opakowania zgodnej z danymi z Rejestru Produktów Leczniczych (RPL).

Nowe wymagania nie będą dotyczyć: recept płatnych w 100 proc. bez oznaczenia „365” (30-dniowych), recept recepturowych, zlecanych w ramach importu docelowego, recept farmaceutycznych oraz recept na opakowania o złożonej strukturze.