Wprowadzone przez wojsko restrykcje dotyczyły niewielkiego fragmentu terytorium w okolicach portowych miast Kotka i Hamina w południowo-wschodniej części kraju. Zaczęły one obowiązywać krótko po godz. 8 rano miejscowego czasu (godz. 7 czasu polskiego), ale nieco ponad dwie godziny później zostały zniesione.

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Dwie godziny niepewności. Ukraiński atak tuż obok fińskiego nieba

Jak informowały służby prasowe sztabu generalnego, było to konieczne, aby w razie potrzeby można było unieszkodliwić drony, które mogłyby zboczyć z kursu i wlecieć w przestrzeń powietrzną Finlandii.

Przed godz. 9.30 czasu miejscowego (godz. 8.30 w Polsce) gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował w serwisie Telegram, że w regionie tym zestrzelono trzy ukraińskie drony. Zapewnił, że sytuacja jest opanowana.

To nie pierwszy taki incydent na fińskim niebie

W związku z ukraińskimi atakami dronowymi na cele na terytorium Rosji Finlandia już kilkakrotnie zamykała na krótki czas fragmenty swojej przestrzeni powietrznej. Jak podała YLE, do poprzedniego takie zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu.