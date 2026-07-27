Dwa myśliwce F-16 zostały poderwane z bazy lotniczej w Fetesti w celu zneutralizowania potencjalnego zagrożenia związanego z naruszeniem przestrzeni powietrznej Rumunii. Dron „znajdował się przez krótki czas w krajowej przestrzeni powietrznej, a następnie przekroczył granicę Ukrainy. Wkrótce potem doszło do eksplozji” – poinformowała rumuńska armia w oświadczeniu.

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Rumuńskie F-16 zaczęły strącać drony nad Rumunią

26 lipca rumuński samolot F-16 zestrzelił drona nad wodami terytorialnymi Rumunii na Morzu Czarnym. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech dni: dzień wcześniej bezzałogowiec, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, został zniszczony 9,6 km na zachód od miasta Sfantu Gheorghe w centralnej części kraju, a 25 lipca zneutralizowano drona w pobliżu miejscowości Padina w okręgu Buzau na wschodzie Rumunii.

Prezydent Rumunii Nicusor Dan przekazał w niedzielę w mediach społecznościowych, że dron zestrzelony w piątek był maszyną typu Shahed, wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie.

„Dalsze naruszanie przez Federację Rosyjską rumuńskiej przestrzeni powietrznej – będącej jednocześnie przestrzenią powietrzną NATO i Unii Europejskiej – jest niedopuszczalne i niemożliwe do zaakceptowania. Traktujemy takie działania z pełną powagą, wspólnie z naszymi sojusznikami” – podkreślił szef państwa.

W maju rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Dwie osoby zostały ranne

W 2025 r. rumuński parlament uchwali ustawę upoważniającą władze kraju do zestrzeliwania dronów, które naruszyły jego przestrzeń powietrzną. Rumunia ma 650-kilometrową granicę lądową z Ukrainą – przypomniała agencja BTA.

W maju tego roku rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu, w pobliżu granicy rumuńsko-ukraińskiej. Dwie osoby zostały wówczas ranne.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę na pełną skalę, czyli od lutego 2022 r., w Rumunii odnotowano 33 wtargnięcia rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną państwa.