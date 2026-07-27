75 proc. respondentów oceniło, że wojna rozwija się gorzej, niż spodziewał się Trump. Zdaniem 20 proc. przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a według 4 proc. jest łatwiejsza od przewidywań. Dominującymi odczuciami wobec konfliktu są niepewność (58 proc.) i frustracja (57 proc.). Natychmiastowego zakończenia działań życzyłoby sobie 67 proc. badanych, w tym 92 proc. Demokratów i 30 proc. Republikanów. Kontynuacji konfliktu chce 33 proc., w tym 8 proc. Demokratów i 70 proc. Republikanów.

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Sondaż: Jeden na pięciu Amerykanów uważa, że przewagę w wojnie USA z Iranem ma Iran

60 proc. respondentów uważa, że prezydent USA przedstawia sytuację w bardziej optymistycznym świetle, niż wynika to z przebiegu wydarzeń. Dla 25 proc. oceny Trumpa odzwierciedlają rzeczywistość, a w opinii 15 proc. prezentuje ją w gorszym świetle. Jednocześnie pogorszyły się oceny tego, jak rozwija się konflikt: 40 proc. badanych twierdzi, że przewagę mają USA, 22 proc. wskazuje na Iran, a zdaniem 38 proc. żadna ze stron jej nie posiada.

Podjęcie akcji militarnej przeciwko Iranowi aprobuje 39 proc. ankietowanych, a 61 proc. ocenia ją negatywnie. Większość Amerykanów spodziewa się długotrwałego konfliktu. Najliczniejsza grupa, 37 proc., przewiduje, że walki potrwają jeszcze miesiące, w opinii 21 proc. mogą ciągnąć się latami, a tylko 9 proc. oczekuje ich zakończenia w najbliższych tygodniach.

86 proc. ankietowanych uważa, że najważniejsze dla USA w związku z Iranem jest otwarcie cieśniny Ormuz i dostęp do zasobów ropy naftowej. 79 proc. wskazuje na wolność i bezpieczeństwo Irańczyków, 76 proc. na trwałe zatrzymanie programu nuklearnego, a 72 proc. na doprowadzenie do tego, by Teheran nie zagrażał innym krajom.

Sondaż: Połowa Amerykanów uważa, że ceny paliwa stawiają ich w trudnej sytuacji finansowej

W odniesieniu do gospodarki, 78 proc. respondentów uważa, że ich dochody nie nadążają za inflacją, a 25 proc. ma odmienne zdanie. W kontekście cen paliwa dezaprobatę wobec akcji militarnej USA przeciw Iranowi wyraża 69 proc. badanych, a 31 proc. ją popiera. Połowa ankietowanych twierdzi, że ceny paliwa powodują trudną sytuację finansową. Dla 31 proc. są niedogodnością, ale nie problemem. Zdaniem 18 proc. nie mają wpływu na ich finanse, bo nie kupują oni paliwa.

Negatywnie pracę prezydenta ocenia 61 proc. Amerykanów, a pozytywnie 39 proc. Tego, jak radzi sobie z Iranem, nie akceptuje 65 proc., podczas gdy 35 proc. wystawia mu ocenę pozytywną.

Sondaż CBS News/YouGov przeprowadzono od 22 do 24 lipca na reprezentatywnej ogólnokrajowej próbie 2193 dorosłych. Margines błędu wynosi 2,7 punktu procentowego.