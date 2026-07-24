Eksplozje w Iranie podczas ataku armii USA
Iran szybciej niż oczekiwano odbudowuje infrastrukturę wojskową i transportową, zniszczoną w ostatnich miesiącach w amerykańskich i izraelskich nalotach – napisał w czwartek dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na analizę zdjęć satelitarnych i rozmowy z zachodnimi urzędnikami.
Odbudowa zniszczeń po pięciu tygodniach intensywnych amerykańsko-izraelskich nalotów, przeprowadzonych na początku wojny, jest kosztowna i czasochłonna – oceniła amerykańska gazeta. Zaznaczyła jednak, że tempo prowadzonych w całym Iranie prac „kwestionuje twierdzenia (prezydenta USA) Donalda Trumpa i (premiera Izraela) Benjamina Netanjahu o tym, że ich bombardowania zadały druzgocący cios” Iranowi.
Jako przykłady szybkich działań Iranu „WSJ” podał odbudowę dróg dojazdowych i wejść do jednej z zaatakowanych baz rakietowych w mieście Kangawar na zachodzie kraju czy częściową rekonstrukcję zniszczonej podczas nalotów stoczni w Bandar Anzali nad Morzem Kaspijskim.
Irańczycy w ciągu kilku dni odbudowali most, na który Izrael zrzucił trzy bomby – powiedział gazecie jeden z izraelskich żołnierzy, zaznaczając, że to tempo zaskoczyło wojskowych i każe wątpić w efektywność takich nalotów.
Potencjał przemysłowy Iranu jest naprawdę imponujący – zaznaczył w rozmowie z „WSJ” były dowódca izraelskiej obrony powietrznej gen. Ran Kochaw. Dodał, że Iran pokazał już swoje zdolności do szybkiej odbudowy infrastruktury i arsenału rakietowego po 12-dniowej kampanii izraelskich nalotów w czerwcu 2025 r.
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