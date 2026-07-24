Iran szybciej niż oczekiwano odbudowuje infrastrukturę wojskową i transportową, zniszczoną w ostatnich miesiącach w amerykańskich i izraelskich nalotach – napisał w czwartek dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na analizę zdjęć satelitarnych i rozmowy z zachodnimi urzędnikami.

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Odbudowa zniszczeń po pięciu tygodniach intensywnych amerykańsko-izraelskich nalotów, przeprowadzonych na początku wojny, jest kosztowna i czasochłonna – oceniła amerykańska gazeta. Zaznaczyła jednak, że tempo prowadzonych w całym Iranie prac „kwestionuje twierdzenia (prezydenta USA) Donalda Trumpa i (premiera Izraela) Benjamina Netanjahu o tym, że ich bombardowania zadały druzgocący cios” Iranowi.

Odbudowa baz rakietowych i infrastruktury w Iranie

Jako przykłady szybkich działań Iranu „WSJ” podał odbudowę dróg dojazdowych i wejść do jednej z zaatakowanych baz rakietowych w mieście Kangawar na zachodzie kraju czy częściową rekonstrukcję zniszczonej podczas nalotów stoczni w Bandar Anzali nad Morzem Kaspijskim.

Irańczycy w ciągu kilku dni odbudowali most, na który Izrael zrzucił trzy bomby – powiedział gazecie jeden z izraelskich żołnierzy, zaznaczając, że to tempo zaskoczyło wojskowych i każe wątpić w efektywność takich nalotów.

Potencjał przemysłowy Iranu jest naprawdę imponujący – zaznaczył w rozmowie z „WSJ” były dowódca izraelskiej obrony powietrznej gen. Ran Kochaw. Dodał, że Iran pokazał już swoje zdolności do szybkiej odbudowy infrastruktury i arsenału rakietowego po 12-dniowej kampanii izraelskich nalotów w czerwcu 2025 r.

Amerykańsko-izraelskie ataki na Iran

28 lutego USA i Izrael zaatakowały Iran, który odpowiedział uderzeniami na państwa Bliskiego Wschodu, w tym Izrael. 8 kwietnia weszło w życie zawieszenie broni między USA a Iranem, które było sporadycznie przerywane wzajemnymi ostrzałami na mniejszą skalę. 17 czerwca USA i Iran podpisały wstępne porozumienie pokojowe. W kolejnych tygodniach obie strony oskarżały się wzajemnie o jego łamanie i wróciły do regularnych ataków.

Po pierwszych tygodniach ataków Trump i Netanjahu wielokrotnie informowali o poważnych stratach zadanych Iranowi. Amerykański przywódca mówił o tym, że irańskie obiekty nuklearne zostały „całkowicie zniszczone”, a Netanjahu deklarował, że program atomowy i rakiet balistycznych tego państwa został tak uszkodzony, że odbudowa potrwa latami.