W pierwszej połowie roku na regionalnych rynkach biurowych wynajęto 307,3 tys. mkw. biur, co oznacza spadek rok do roku o 21 proc. – wskazuje firma doradcza JLL, której analizy „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza. 

Rynek biur w regionach bardziej dojrzały

Jak jednak podkreśla Karol Patynowski, szef rynków regionalnych w JLL, sam poziom aktywności najemców nie pokazuje pełnego obrazu rynku. – Coraz ważniejsza staje się struktura transakcji – wyjaśnia.

Za 60 proc. całkowitego popytu na biura w regionach odpowiadały nowe umowy i ekspansje. – Ich duży udział pokazuje, że firmy ponownie podejmują decyzje dotyczące rozwoju i docelowego modelu funkcjonowania biur – mówi Karol Patynowski. – To wyraźny sygnał dojrzewania rynku po okresie dużej ostrożności związanej z pracą hybrydową – dodaje.

Wcześniej dominowały renegocjacje umów najmu. Szczególnie aktywni są najemcy z sektora usług profesjonalnych.

Czytaj więcej

Wielofunkcyjny kompleks Olivia Centre (dawniej Olivia Business Centre) przy al. Grunwaldzkiej w gdań
Nieruchomości komercyjne
Biurowa wieża Olivia Star w Gdańsku zmienia właściciela

Mało nowych inwestycji

Deweloperzy biurowi są wciąż bardzo powściągliwi. Od początku roku oddali w regionach tylko 73,7 tys. mkw. nowej powierzchni do pracy. Eksperci JLL zaznaczają, że wynik jest ponad dwukrotnie wyższy niż w rekordowo słabym 2025 r., jednak wciąż zdecydowanie odbiega od poziomów notowanych w latach 2019-2023.

Czytaj więcej

Flota to dziś więcej niż samochody. Jak Audi odpowiada na potrzeby nowoczesnego biznesu
Materiał Promocyjny
Samochody dla biznesu. Liczy się coś więcej niż cena

Największą ukończoną inwestycją są biurowce w krakowskim kompleksie Wita o powierzchni ok. 19 tys. mkw. W budowie w mieście jest zaledwie 150,4 tys. mkw. powierzchni. Eksperci JLL podkreślają, że liczba nowych inwestycji systematycznie maleje.

Czytaj więcej

Wiele firm zamiast przeprowadzki do nowego biura wybiera przedłużenie umowy najmu obecnej powierzchn
Nieruchomości komercyjne
Rekordowy popyt na biura w Warszawie. Czynsze w górę

Ile biur w regionach do wzięcia od zaraz

Pod koniec czerwca współczynnik pustostanów w regionach utrzymał się na poziomie 17,3 proc. Wskaźnik ten, jak mówią autorzy analiz, coraz mniej oddaje rzeczywistą sytuację na rynku. – Za jego wysokość odpowiadają przede wszystkim starsze budynki, podczas gdy nowoczesne biurowce klasy A utrzymują wysoki poziom komercjalizacji, osiągając najwyższe czynsze – wskazują. W Krakowie stawki najmu biur sięgają 20 euro za mkw. miesięcznie.

Najwyższy poziom pustostanów JLL odnotowuje w Katowicach – to 22,2 proc. We Wrocławiu – 21,8 proc.

– Regionalne rynki biurowe coraz wyraźniej dzielą się na dwa segmenty. Z jednej strony obserwujemy bardzo wysokie zainteresowanie dobrze zlokalizowanymi budynkami i takimi, które gwarantują największy komfort pracy dla najemców, z drugiej – wydłużający się proces komercjalizacji gorzej zlokalizowanych obiektów – mówi Karol Patynowski. – O sukcesie nieruchomości coraz bardziej decydują jej jakość, standard techniczny, dostępność usług, poziom zarządzania i oczywiście lokalizacja, a nie tylko sama dostępność powierzchni – podkreśla.

Ograniczona podaż będzie wzmacniać najlepsze aktywa

Eksperci JLL przewidują, że w kolejnych kwartałach współczynnik pustostanów w regionach będzie stopniowo spadał za sprawą ograniczonej nowej podaży przy stabilnym popycie. – Proces ten nie będzie jednak przebiegał równomiernie. Najlepsze biurowce będą dalej umacniać swoją pozycję rynkową, podczas gdy właściciele starszych obiektów muszą się liczyć z wydłużającym się procesem komercjalizacji – prognozują. – Najemcy planujący przeprowadzkę do nowoczesnych budynków strategie najmu powinni przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ rosnące czynsze i malejąca dostępność atrakcyjnych powierzchni będą stopniowo ograniczać ich możliwości negocjacji. Na popyt do końca roku nadal wpływać będą przede wszystkim ewolucja modeli pracy hybrydowej i zapotrzebowanie na pracę w sektorze usług profesjonalnych.

Czytaj więcej

Najdroższe i najnowocześniejsze budynki zaczynają oferować udogodnienia, które wcześniej nie były ko
Nieruchomości komercyjne
Nawet 40 euro za metr biura z widokiem na niebo

Odbicie na rynku inwestycyjnym

Oznaki ożywienia widać także na rynku inwestycyjnym. W pierwszej połowie roku wartość transakcji na regionalnych rynkach biur wyniosła ok. 360 mln euro, czyli tyle samo, co w całym 2025 r.

Marcin Sulewski, szef działu inwestycji biurowych w JLL, mówi o „wyraźnym rozdwojeniu zainteresowania inwestorów”. – Z jednej strony popularnością cieszą się nowoczesne, atrakcyjnie zlokalizowane biurowce o wysokim poziomie komercjalizacji, z długimi umowami najmu, z drugiej – budynki oferujące wyższy potencjał zwrotu, na przykład z uwagi na pustostany – mówi Marcin Sulewski. – Biorąc pod uwagę transakcje, które są na zaawansowanym etapie negocjacji, koniec 2026 r. zapowiada się obiecująco pod względem inwestycji – podsumowuje.

Czytaj więcej

Centrum Praskie Koneser – wielofunkcyjna inwestycja na Pradze-Północ w Warszawie.
Nieruchomości
Siedziby firm. Deweloperzy i najemcy biur przekraczają Wisłę