Wielofunkcyjny kompleks Olivia Centre (dawniej Olivia Business Centre) przy al. Grunwaldzkiej w gdańskiej dzielnicy Oliwa to jedno z największych centrów biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Składa się z siedmiu budynków o powierzchni użytkowej ok. 230 tys. mkw. (ok. 175 tys. mkw. powierzchni biurowej). Działa tam ponad 120 firm, w tym światowe marki, takie jak Amazon, Bayer, Allianz, Nordea Bank i PwC.

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Po sprzedaży wieży Olivia Star firmie Strabag własnością firmy Tonsa Commercial pozostaje sześć budynków kompleksu. Spółki z Grupy Tonsa pozostają też operatorem Olivii Star, zapewniając zarządzanie nieruchomością i wsparcie w zakresie wynajmu.

Przełomowa transakcja w miastach regionalnych

35-kondygnacyjna Olivia Star (plus trzy kondygnacje podziemne) jest najwyższym budynkiem w Gdańsku i całej północnej Polsce. Wysokość architektoniczna biurowca to 180 metrów (156 metrów do dachu). Powierzchnia biurowa wieżowca to ok. 45 tys. mkw., a całkowita powierzchnia użytkowa – ok. 67,7 tys. mkw. Olivia Star oferuje rozbudowane zaplecze konferencyjne, są tam także restauracje, bary i ogólnodostępny taras widokowy Olivia Star Top wraz z przestrzenią eventową.

Wieża jest wynajęta niemal w całości (wskaźnik wynajęcia to 98 proc.). Wśród głównych najemców są m.in. Nordea Bank i PwC.

Ukończony w 2018 r. biurowiec to flagowy obiekt kompleksu Olivia Centre firmy Tonsa Commercial.

„Transakcja, przeprowadzona w formie sprzedaży udziałów, ma szansę stać się największą pojedynczą transakcją na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2026 r. Jest to również transakcja o bezprecedensowej skali jak na polskie miasta regionalne: dotychczas w Polsce, poza Warszawą, nie zawarto żadnej porównywalnej transakcji dotyczącej pojedynczego obiektu biurowego” – czytamy w komunikacie firmy Tonsa Commercial.

Nie tylko biura, ale też usługi i apartamenty 

– Kiedy w 2010 r. rozpoczynaliśmy budowę kompleksu Olivia Centre, naszym celem było wprowadzenie do Gdańska i na szerszy polski rynek regionalny obiektu na światowym poziomie, zgodnego z globalnymi standardami w zakresie projektowania, zrównoważonego rozwoju i doświadczeń najemców – powiedział Maciej Grabski, prezes Olivii Centre i dyrektor Tonsa. – Olivia Star została pomyślana jako wizytówka tej wizji.

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Jak dodaje, kompleks oferuje szeroką gamę usług. Działają tam placówki medyczne, edukacyjne, kluby fitness, punkty gastronomiczne. – Centralnym elementem tego holistycznego środowiska jest Olivia Garden – całoroczna, tropikalna zielona przestrzeń o kubaturze kilku tysięcy metrów kwadratowych – mówią przedstawiciele Olivii Centre.

Tonsa Commercial zapowiada kolejne inwestycje, w tym rozwój marki mieszkaniowej Olivia Home. Budynek Olivia Pulse oferujący apartamenty to uzupełnienie wielofunkcyjnego kompleksu.

Tonsa Commercial to międzynarodowy inwestor, deweloper i zarządzający aktywami z siedzibą w Rotterdamie.