Z analiz JLL, które „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza, wynika, że biurowce w Polsce są znów atrakcyjne dla inwestorów. Wartość transakcji w pierwszej połowie roku to ok. 594 mln euro. Obok licznych zakupów budynków średniej wielkości znów pojawiły się wielkie transakcje. Inwestorzy patrzą nie tylko na Warszawę, lecz również na większe obiekty w regionach.

Reklama Reklama

W pierwszym półroczu na polskim rynku biur zawarto 23 transakcje. Obejmują one zakupy pojedynczych biurowców, całych kompleksów lub ich części. Eksperci JLL podkreślają, że inwestorzy analizują nie tylko lokalizację i cenę nieruchomości, lecz również możliwość podniesienia ich wartości. Obok najlepszych biurowców klasy prime w śródmieściu Warszawy na celowniku są też dobre obiekty w dojrzałych lokalizacjach poza ścisłym centrum, budynki, które można zmodernizować, zmienić funkcję, które dają szansę na poprawę wyników operacyjnych.

Warszawskie biurowce zmieniają właścicieli

– Jeszcze rok temu dominowało pytanie, czy na polski rynek biurowy wrócą transakcje o największej skali. Dziś odpowiedź jest już jasna. W pierwszej połowie roku odnotowaliśmy zarówno liczne transakcje średniej wielkości, jak i powrót zakupów przekraczających 100 mln euro – komentuje Marcin Sulewski, szef działu inwestycji biurowych w JLL. – To pokazuje, że rynek odzyskuje płynność we wszystkich przedziałach cenowych. Jednocześnie inwestorzy pozostają bardzo selektywni – największym zainteresowaniem cieszą się budynki o najlepszej jakości, w najlepszych lokalizacjach, ze stabilnymi najemcami, mające potencjał do zwiększenia wartości w długiej perspektywie – zauważa.

Inwestorzy tradycyjnie koncentrują się na Warszawie, ale wyraźnie zyskują regiony.

Jak podaje JLL, w pierwszej połowie roku właściciela zmienił m.in. Central Point – biurowiec w sercu Warszawy. Budynek od firm Immobel i Universale kupił Lewandpol Property, wartość transakcji to 107 mln euro. Capital Park/Madison International Realty za ponad 100 mln euro sprzedał spółce Wood & Company obiekt Royal Wilanów. Właściciela zmienił też budynek Lixa D – firma Yareal sprzedała go szwajcarskiemu Family Office reprezentowanemu przez OPG Property Professionals. Ceny nie ujawniono.

Syrena Real Estate od funduszu należącego do KanAm Grund Group kupiła Renaissance Building (ceny nie podano). AYA Properties Fund to nowy właściciel biurowca Sienna Center, sprzedający – CA Immo.

Kolejne duże transakcje w Warszawie przyniosły wakacje. The Bridge za 300 mln euro od Ghelamco kupiła firma Eastnine. Skanska za 159 mln euro sprzedała Studio A firmie Stena Real Estate. Właściciela zmienił biurowiec Mokotowska Square. Kupujący to WB Electronics / WB Group, sprzedający Mokotowska Square. Wartość transakcji: ok. 39 mln euro. Z kolei Jerozolimskie Business Park przejmuje za ok. 30 mln euro NASA Capital. Sprzedający: JV amerykańskich inwestorów kierowane przez Apollo-Rida Poland.

Biurowe regiony zyskują

Eksperci JLL podkreślają, że zmienia się postrzeganie miast regionalnych przez inwestorów. – Wysokiej jakości obiekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Poznaniu są coraz częściej przedmiotem zainteresowania kapitału instytucjonalnego, zwłaszcza jeśli oferują stabilny profil najemców i możliwość dalszego wzrostu wartości – wskazują. – Przykładem są dwie tegoroczne transakcje sprzedaży budynków w krakowskim kompleksie Brain Park spółki Echo Investment.

Brain Park A za 34 mln euro (plus VAT) kupiła spółka Transitions Europe (Arkéa REIM), a Brain Park B – Sando Office za 40,3 mln euro (plus VAT). The Park Kraków (B1 i B2) od White Star Real Estate / Cain International za 48 mln euro przejął Summus Capital.

Strabag za 150 mln euro stał się właścicielem biurowca Olivia Star w Gdańsku. Sprzedający – Tonsa Commercial REI N.V. To największa pojedyncza sprzedaż biurowca w historii polskich miast regionalnych.

Skąd płynie kapitał na polski rynek biur

Pierwsze półrocze pokazało również zmianę w strukturze nabywców. Jak mówią analitycy JLL, nadal bardzo aktywni są inwestorzy krajowi, prywatni oraz właściciele kupujący nieruchomości na własne potrzeby. Jednocześnie rynek ponownie zaczął przyciągać kapitał instytucjonalny z Europy Zachodniej. Dowodem są transakcje z udziałem francuskiego Arkéa REIM, szwajcarskiego Bluerock czy inwestorów ze Skandynawii, którzy ponownie zaczęli interesować się aktywami biurowymi w Polsce.

– Lipcowe transakcje pokazują, że pierwsze półrocze było dopiero początkiem nowego etapu na rynku biur. Jeszcze niedawno inwestorzy koncentrowali się przede wszystkim na mniejszych okazjach inwestycyjnych. Dziś interesują się także największymi i najbardziej prestiżowymi nieruchomościami. To ważny sygnał zarówno dla właścicieli aktywów planujących sprzedaż, jak i dla deweloperów realizujących nowe inwestycje – komentuje Marcin Sulewski.



Jak dodaje, kapitał trafia przede wszystkim do budynków odpowiadających współczesnym oczekiwaniom najemców i inwestorów w zakresie jakości, efektywności i zrównoważonego rozwoju.

Zdaniem ekspertów JLL inwestorzy biurowi powinni być aktywni także w kolejnych miesiącach. – Sprzyja temu stopniowy powrót zachodnioeuropejskiego kapitału, utrzymująca się aktywność inwestorów z regionu CEE (zwłaszcza z Czech i krajów bałtyckich) oraz szeroki wybór aktywów na polskim rynku. Coraz większego znaczenia nabiera także różnorodność strategii inwestycyjnych – od klasycznych zakupów typu core („core” to nastawienie na najlepsze budynki i adresy oraz czynsze – red.) po value-add (podnoszenie wartości – red.) i transakcje związane z repozycjonowaniem nieruchomości – wskazują. – Jeżeli zapowiedziane umowy zostaną sfinalizowane zgodnie z planem, 2026 r. ma szansę stać się najlepszym okresem dla polskiego rynku inwestycji biurowych od czasu gwałtownej zmiany warunków finansowania w 2022 r.