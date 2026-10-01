Hiszpańskie media opisują nietypową ofertę sprzedaży. Mowa o osadzie A Barca – opuszczonej wsi położonej w gminie Cortegada w Galicji, którą teoretycznie można nabyć za darmo.

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Opuszczona osada w Galicji. Cena: 0 euro

Jak donosi portal „Vozpópuli”, wioska A Barca jest usytuowana w malowniczym zakątku Hiszpanii, tuż nad rzeką Miño, niedaleko granicy z Portugalią. Na jej terenie obejmującym 15 tys. metrów kwadratowych znajduje się 12 kamiennych domów, z których cztery posiadają parter i jedno piętro. W ofercie portalu Aldeas Abandonadas cena wsi opiewa dokładnie na 0 euro.

Miejscowość od lat przyciąga uwagę mediów i inwestorów. Oferta jest aktualna od ponad dekady i wciąż pozostaje bez właściciela, choć początkowo spłynęły setki zapytań od potencjalnych nabywców z całego świata. Historia samej osady sięga XV w. Dawniej była ona ważnym punktem przepraw przez rzekę Miño, straciła jednak na znaczeniu przez rozwój infrastruktury, ucierpiała także w wyniku zalania części terenów. Ostatecznie doprowadziło to do porzucenia tego miejsca przez mieszkańców.

Warunki umowy odstraszają chętnych. Cesja i plan zagospodarowania

Oferta ma jednak wiele haczyków. Po pierwsze, przejęcie osady nie polega na klasycznej transakcji kupna-sprzedaży. Nieruchomość oferowana jest w formie cesji. Oznacza to, że przejmujący nie stanie się faktycznym właścicielem terenu. We wcześniejszych latach była mowa o okresie 50-letnim, aktualnie oferta nie określa czasu trwania zarządzania terenem.

Co więcej, władze nie szukają pojedynczych lokatorów do zamieszkania w poszczególnych domach. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie spójnego projektu gospodarczego – powiązanego z turystyką, rekreacją lub ekologicznym zagospodarowaniem przestrzeni – który przywróci osadzie dawny blask jako tzw. wiosce ekologicznej. Taki cel przewiduje lokalny plan zagospodarowania przestrzennego.

Milionowe koszty renowacji

Mimo że cena zakupu wynosi zero euro, realizacja przedsięwzięcia wymaga potężnych środków finansowych. Wzniesione dziesiątki lat temu domy popadły już w ruinę, a całe miejsce jest pozbawione podstawowej infrastruktury.

Według szacunków władz gminy Cortegada całościowa odbudowa osady może pochłonąć od dwóch do trzech milionów euro. Kwota ta obejmuje nie tylko remont samych budynków mieszkalnych, lecz także rekonstrukcję dróg dojazdowych oraz doprowadzenie sieci wodociągowej i elektrycznej.