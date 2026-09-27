Część butelkomatów nie jest w stanie sprawdzić, czy wrzucone opakowanie jest tym samym, które wcześniej zeskanowano
Za zwrot opakowania objętego systemem kaucyjnym można odzyskać od 50 groszy do 1 zł. Pieniądze przysługują wyłącznie za oddanie butelki lub puszki z symbolem kaucji. Okazuje się jednak, że niektóre automaty przyjmują nawet opakowania bez takiego oznaczenia, co chętnie wykorzystują oszuści.
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Słabym punktem części butelkomatów są skanery umieszczone poza otworem wrzutowym oraz brak funkcji ważenia. W efekcie urządzenia nie są w stanie potwierdzić, że zeskanowane opakowanie rzeczywiście znalazło się w pojemniku. W rezultacie naliczają kaucję, mimo że do środka trafiła butelka lub puszka nieobjęta systemem kaucyjnym.
Przypadek takiego nadużycia opisał jakiś czas temu Business Insider. Dotyczył on automatu stojącego przy sklepie Żabka. W zebranym przez urządzenie worku znaleziono 21 puszek bez oznaczenia kaucyjnego i zaledwie jedno prawidłowe opakowanie.
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Inne sieci stosują rozwiązania, które ograniczają możliwość podobnych nadużyć. Jak donosi portal dlahandlu.pl, automaty Biedronki weryfikują zarówno kod EAN, jak i kształt zwracanego opakowania. Z kolei w urządzeniach Lidla odczyt odbywa się dopiero po umieszczeniu butelki wewnątrz automatu.
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