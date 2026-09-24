O znalezisku przy autostradzie poinformował czeski serwis CNN Prima News w środę 23 września wieczorem.

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Przy czeskiej autostradzie znaleziono walizkę z ponad 400 monetami kolekcjonerskimi

Walizka odnaleziona została kilka dni wcześniej przy autostradzie D8 w okolicach czeskiego miasta Lovosice położonego ok. 60 km na północ od Pragi. Zauważyli ją leżącą w rowie pracownicy drogowi koszący trawę przy autostradzie. W związku z odkryciem w środku dużej liczby monet kolekcjonerskich sprawę zgłosili policji.

Jak przekazał w rozmowie z CNN Prima News rzecznik praskiej policji Richard Hrdina, śledczy ustalili, że w walizce było ponad czterysta sztuk rzadkich monet o wartości prawie ośmiu milionów koron. Według rzecznika pochodzą one z działalności przestępczej, a konkretnie z kradzieży.

Walizka z cennymi monetami skradziona. Złodzieje odjechali autem z polskimi tablicami rejestracyjnymi

Ofiarą, jak podaje czeski serwis, był francuski kolekcjoner, a do kradzieży doszło na początku września, gdy wraz z żoną i kierowcą opuszczał samochodem targi kolekcjonerskie w praskiej dzielnicy Letňany. Dwóch nieznanych sprawców otworzyło bagażnik auta i ukradło z niego walizkę z monetami, po czym natychmiast odjechało samochodem z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Ostatecznie jednak złodzieje wyrzucili bagaż z auta przy autostradzie. Nie wiadomo, dlaczego zdecydowali się pozbyć cennej zdobyczy.

Sprawcy kradzieży są cały czas poszukiwani przez policję.

Numizmatyk o znalezisku w Czechach

W pobliżu walizki znaleziono chip lokalizacyjny. Jednak, jak podkreślił w rozmowie z CNN Prima News numizmatyk Zbyněk Marschalek, nawet bez niego cenny łup prędzej czy później i tak prawdopodobnie zostałby wykryty na rynku. – Każdą historyczną monetę można namierzyć, ponieważ monety nie są w stu procentach identyczne. W przypadku tych współczesnych jest to już niezwykle trudne, o ile nie są one certyfikowane i nie posiadają własnego kodu – zauważył ekspert.

Według niego monety, zwłaszcza wysokiej jakości lub historyczne, nieustannie zyskują na wartości i to właśnie z tego powodu ludzie je kolekcjonują. – To nie jest tylko kawałek metalu, to także kawałek historii – dodał Zbyněk Marschalek.