Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o kradzież we wrześniu 2025 r. Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. 

Rzecznik gdańskiej prokuratury okręgowej prok. Mariusz Duszyński przekazał w niedzielę, że akt oskarżenia przeciwko dwóm podejrzanym o kradzież samochodu został 18 sierpnia 2026 roku skierowany do Sądu Rejonowego w Elblągu. Prokuratura nie informowała wcześniej o podjętych krokach.

– Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony – stwierdził prok. Duszyński.

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Kradzież Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska

40–letni Łukasz W. oraz 43-letni Stefan N. zostali oskarżeni o to, że wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży z włamaniem Lexusa. Samochód należał do rodziny szefa rządu. Pierwszy podejrzany usłyszał łącznie sześć zarzutów i nadal jest tymczasowo aresztowany. Jak dowiadywała się „Rzeczpospolita”, mężczyzna jest kibolem Lechii Gdańsk i praktycznie sąsiadem szefa rządu.

Jak podała prokuratura, Łukasz W. jest też oskarżony o popełnienie dwóch kolejnych przestępstw, polegających na kradzieży z włamaniem samochodów w Elblągu i Sopocie, a także o popełnienie trzech przestępstw polegających na użyciu jako autentycznych podrobionych tablic rejestracyjnych poprzez umieszczenie ich na uprzednio skradzionych samochodach. Drugi mężczyzna, Stefan N., został z kolei zwolniony z aresztu jeszcze w lutym.

Informację o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu podało TVP Info.

Do kradzieży auta marki Lexus, należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, doszło we wrześniu 2025 roku w Sopocie, w okolicy domu szefa rządu. Kilka godzin po zgłoszeniu zdarzenia funkcjonariusze znaleźli auto na jednym z gdańskich parkingów.

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