Ed Sheeran publicznie zabrał głos po tym, jak za słowa „wolna Palestyna” z jego amerykańskiej trasy koncertowej „Loop” usunięty został raper Macklemore, co sprawiło, że z udziału w dalszych występach zrezygnowali wszyscy pozostali muzycy grający z Sheeranem, w tym członkowie jego zespołu, Beoga.

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Sytuacja sprawiła, że część widzów rezygnowała z udziału w koncertach, a ceny biletów na kolejne występy Brytyjczyka w Stanach Zjednoczonych spadły w obliczu zmniejszonego popytu.

„Wolna Palestyna”, usunięcie Macklemore'a i rezygnacje artystów. Ed Sheeran zabrał głos w Filadelfii

W sobotę wieczorem muzyk odniósł się do sprawy, wygłaszając oświadczenie na początku występu w Filadelfii. Ed Sheeran przyznał, że jest przyzwyczajony do tego, że jego muzyka jest krytykowana, ponieważ to coś normalnego. – Jednak w tym tygodniu krytyka dotyczyła czegoś znacznie ważniejszego. Musiałem podjąć trudne decyzje – i popełniam błędy, i jest mi bardzo przykro – oświadczył.

Sheeran zaznaczył, że nigdy nie chciał być muzykiem-aktywistą, jednak w związku z ostatnimi wydarzeniami znalazł się pośrodku ważnego i pełnego emocji sporu dotyczącego wolności słowa oraz „najbardziej złożonego problemu politycznego na świecie”. Muzyk zapewnił, iż jest głęboko zaniepokojny tym, by właściciele obiektów, na których organizowane są koncerty, mogli wstępnie aprobować treść występu. Ocenił, że to coś, co nie powinno mieć miejsca w wolnym świecie.

– Chciałbym odnieść się do kwestii mego stanowiska wobec sytuacji w Izraelu i Palestynie – powiedział ze sceny Ed Sheeran. Dodał, że jako muzyk starał się nie wchodzić w rolę komentatora politycznego, ponieważ chciał, by jego muzyka i występy łączyły, a nie dzieliły. – Jednak mamy do czynienia z kwestią humanitarną i nie mogę już dłużej ukrywać, co o tym myślę – podkreślił.

Ed Sheeran: Nie możemy też przymykać oczu na niesprawiedliwość na Zachodnim Brzegu

Piosenkarz powiedział, że wydarzenia, do których doszło 7 października 2023 r. na festiwalu muzycznym Nova w Izraelu były przerażające. – To, co dzieje się w Gazie, jest jest katastrofą, jest nie do usprawiedliwienia i jest całkowicie nieproporcjonalne – podkreślił. – Serce pęka mi na widok ogromu zniszczeń i śmierci cywilów, w tym dzieci. Nie możemy też przymykać oczu na systemową niesprawiedliwość, która rozgrywa się na naszych oczach na Zachodnim Brzegu – kontynuował. Zadeklarował, że prowadzi rozmowy z ludźmi z różnych stron sporu, by zastanowić się, jak może pomóc ofiarom „tych strasznych czasów”. – Słucham i uczę się, ponieważ wiem zbyt mało – zaznaczył.

Mural z wizerunkiem rapera Macklemore'a wśród ruin Gazy, 19 września 2026 r. Foto: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Ed Sheeran podziękował też publiczności za przybycie na koncert na stadion Lincoln Financial Field w Filadelfii. Podkreślił, że to miejsce, gdzie wszyscy są mile widziani i mogą wspólnie śpiewać piosenki. – A te piosenki są o miłości, nadziei i jedności – zakończył, po czym zaczął grać na gitarze i rozpoczął występ utworem „Castle on the hill”.

Jak podał „New York Post”, w czasie koncertu muzyk jeszcze kilka razy odnosił się do sprawy. Łamiącym się głosem mówił m.in., że miniony tydzień był najgorszym w jego życiu i że nie był pewien, czy kiedykolwiek jeszcze wyjdzie na scenę i czy w ogóle chce jeszcze występować.

Raper Macklemore usunięty z trasy Eda Sheerana za „Wolną Palestynę”

Kontrowersje wokół trasy „Loop” Eda Sheerana w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się 4 września. Jeden z artystów występujących przed Brytyjczykiem na stadionie MetLife w stanie New Jersey, raper Macklemore, powiedział wówczas do publiczności, że chce wypowiedzieć dwa ważne słowa. – Wolna Palestyna – oświadczył. – Chcę, by te słowa wybrzmiały głośno i wyraźnie, by ludzie aż po Gazę i okupowany Zachodni Brzeg wiedzieli, że o nich nie zapomnieliśmy – dodał, po czym wykonał utwór „Hind's Hall”, który nawiązuje do protestów amerykańskich studentów popierających sprawę palestyńską i upamiętnia Hind Rajab, 5-letnią dziewczynkę, zastrzeloną przez izraelskich żołnierzy w styczniu 2024 r. (w samochód, w którym przebywała ranna Palestynka, wystrzelono kilkaset pocisków). Na stadionowym ekranie wyświetlono materiały, pokazujące skalę zniszczeń w Strefie Gazy.

Macklemore wyrzucony z trasy po naciskach właścicieli stadionów

Organizacje żydowskie zarzuciły raperowi antysemityzm. Rada Izraelsko-Amerykańska (IAC) wzywała Sheerana do usunięcia Macklemore'a z trasy. Robert Kraft, amerykański biznesmen żydowskiego pochodzenia i właściciel drużyny New England Patriots oraz stadionu Gillette Stadium, na którym miał odbyć się koncert z serii „Loop”, oskarżył Macklemore'a o „mowę nienawiści” i zagroził, że Sheeran nie będzie mógł wystąpić na jego stadionie, jeśli nie usunie rapera z trasy.

Grupa Messina Touring Group, promotor amerykańskiego etapu trasy „Loop” oświadczyła, że otrzymała od właścicieli obiektów, na których miał wystąpić Ed Sheeran, komunikat, że nie dopuszczą oni do koncertów z udziałem Macklemore'a. Promotor poinformował następnie, że raper nie będzie już brał udział w występach. Ed Sheeran zadeklarował później, że to nie była jego decyzja. „Nie jestem współwinny. Mam osobiste poglądy na ten okropny konflikt. To, że wolę nie wypowiadać się publicznie nie znaczy, że nie mam poglądów ani że jest mi to obojętne” – napisał na Instagramie.

Artyści w proteście odeszli od Eda Sheerana

Gdy Macklemore poinformował, że został usunięty z „Loop”, wszyscy artyści występujący z Edem Sheeranem na tej trasie ogłosili, że rezygnują z dalszego udziału. „Nie wolno uciszać artystów, gdy stają w obronie uciśnionych” – oświadczył Finneas, brat Billie Eilish, deklarując, że solidaryzuje się z Palestyną i jej mieszkańcami. Irlandzki piosenkarz Aaron Rowe zaznaczył, że Irlandczycy aż za dobrze wiedzą, co to „ludobójstwo, wymuszony głód i brutalna okupacja”. Muzycy z zespołu Beoga stwierdzili, że podjęli decyzję po „uciszeniu Macklemore'ego przez syjonistyczne lobby”. Duński zespół Lukas Graham przekonywał z kolei, dozwolona powinna być rozmowa o zabijanych cywilach i dzieciach, które zasługują na szansę na dorośnięcie, bez względu na to, gdzie i pod jaką flagą żyją.

Macklemore 16 września poinformował, że całą zarobioną za udział w trasie Sheerana kwotę – milion dolarów – przekaże sześciu palestyńskim organizacjom, by „przenieść dyskusję tam, gdzie jej miejsce, do Palestyńczyków”. Podkreślił, że Palestyńczycy doświadczają „niesprawiedliwości zawinionej przez człowieka”, co wymaga „natychmiastowej zmiany politycznej”.

Macklemore zaapelował jednocześnie do Krafta, by ten poszedł w jego ślady i również dokonał darowizny w wysokości miliona dolarów w celu wsparcia Palestyńczyków. „W czymkolwiek się nie zgadzamy, może zgodzimy się w tym: Palestyńskie życia zasługują na ochronę. Życie Palestyńczyka nie jest mniej warte, niż jakiekolwiek inne życie na Ziemi” – podkreślił.

Kraft wydał potem oświadczenie, w którym napisał, że Sheeran poprosił go o darowiznę w wysokości 2 milionów dolarów na „pomoc dla regionu”. Nie napisał jednak, czy środki te miałyby trafić do Strefy Gazy, czy do Izraela. Kraft Group prowadzi szeroko zakrojoną działalność filantropijną, finansuje m.in. Katedrę Studiów Judaistycznych im. Myry i Roberta Kraftów oraz utrzymuje Kraft Center w Columbia/Barnard Hillel, które „obejmuje wszystkie aspekty życia żydowskiego i stanowi centrum realizacji szerokiego wachlarza działań społecznych, kulturalnych, religijnych oraz edukacyjnych”. Na stadionie należącym do Krafta działa też ośrodek monitorowania internetu, który, według doniesień, każdego dnia prześwietla miliard wpisów w mediach społecznościowych w poszukiwaniu antysemityzmu.