Atak na pociąg Kijów–Warszawa, bombardowanie stacji benzynowej nieopodal przejścia granicznego z Polską, dron znaleziony w Bałtyku czy kolejne ataki na infrastrukturę w Niemczech – to wszystko nie pozostawia wątpliwości, że Władimir Putin wprowadza nową strategię. Front – choć Rosja prowadzi niezmiennie ataki – stoi niemal w miejscu, ale wyczerpanie Ukrainy (a to jest wojna na wyczerpanie) postępuje, skandale korupcyjne podkopują zaufanie do władz (i to zarówno w kraju, jak i za granicą), Zachód jest coraz bardziej zmęczony pomaganiem, a do tego zmaga się z własnymi problemami. I właśnie dlatego Putin uznał, że trzeba docisnąć tak Kijów, jak i Europę, w tym rozmiękczoną już latami rosyjskiej propagandy Polskę.