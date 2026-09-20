Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Tomasz Terlikowski: Putin wprowadza nową strategię. Dociska Kijów, Europę i Polskę

Władimir Putin najwyraźniej uznał, że odnalazł sposób na zwycięstwo nie tylko w Ukrainie. Dociśnięcie Zachodu, zastraszenie społeczeństw i zniszczenie morale samych Ukraińców ma mu przynieść polityczny sukces.

Publikacja: 20.09.2026 09:04

Ukraina, obwód doniecki, przyfrontowe miasteczko Drużkiwka

Ukraina, obwód doniecki, przyfrontowe miasteczko Drużkiwka

Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov

Tomasz Terlikowski

Atak na pociąg Kijów–Warszawa, bombardowanie stacji benzynowej nieopodal przejścia granicznego z Polską, dron znaleziony w Bałtyku czy kolejne ataki na infrastrukturę w Niemczech – to wszystko nie pozostawia wątpliwości, że Władimir Putin wprowadza nową strategię. Front – choć Rosja prowadzi niezmiennie ataki – stoi niemal w miejscu, ale wyczerpanie Ukrainy (a to jest wojna na wyczerpanie) postępuje, skandale korupcyjne podkopują zaufanie do władz (i to zarówno w kraju, jak i za granicą), Zachód jest coraz bardziej zmęczony pomaganiem, a do tego zmaga się z własnymi problemami. I właśnie dlatego Putin uznał, że trzeba docisnąć tak Kijów, jak i Europę, w tym rozmiękczoną już latami rosyjskiej propagandy Polskę.

Pozostało jeszcze 81% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama