Doskonale znany nam w Polsce Jeffrey Sachs lamentuje, że amerykańska administracja ignoruje fakt apeli o spowolnienie rozwoju AI, a w rządzie nie ma ani nikogo kompetentnego, ani stosownych instrumentów, by ocenić ryzyka płynące z rozwoju tej technologii. Ledwie kilka dni temu, na polu golfowym w irlandzkim hrabstwie Clare, prezydent Donald Trump zapytany o coraz częstsze i płynące ze szczytów firm technologicznych ostrzeżenia odpowiedział: „Jesteśmy liderem. Prowadzimy z Chinami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jesteśmy najbardziej zaawansowanym krajem na świecie i szczerze mówiąc, chcę, żeby tak pozostało, bo kto ma przewagę w dziedzinie sztucznej inteligencji, ten wygra”. Dodał, że „wiele negatywnych sił porusza ten temat, choć nie powinno tego robić, i porusza rzeczy, które się nie wydarzą”.