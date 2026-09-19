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Bogusław Chrabota: AI o krok od stanowienia śmiertelnego ryzyka dla ludzkości

Sztuczna inteligencja jest coraz bliżej granic zagrożenia, jakie stanowił dla świata atom. I z tego samego powodu należy jej nałożyć analogiczne ograniczenia.

Publikacja: 19.09.2026 18:01

Humanoidalny robot Agile ONE S zaprezentowany podczas konferencji prasowej w siedzibie firmy Agile R

Humanoidalny robot Agile ONE S zaprezentowany podczas konferencji prasowej w siedzibie firmy Agile Robots w Monachium.

Foto: Sven Hoppe/dpa

Bogusław Chrabota

Doskonale znany nam w Polsce Jeffrey Sachs lamentuje, że amerykańska administracja ignoruje fakt apeli o spowolnienie rozwoju AI, a w rządzie nie ma ani nikogo kompetentnego, ani stosownych instrumentów, by ocenić ryzyka płynące z rozwoju tej technologii. Ledwie kilka dni temu, na polu golfowym w irlandzkim hrabstwie Clare, prezydent Donald Trump zapytany o coraz częstsze i płynące ze szczytów firm technologicznych ostrzeżenia odpowiedział: „Jesteśmy liderem. Prowadzimy z Chinami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jesteśmy najbardziej zaawansowanym krajem na świecie i szczerze mówiąc, chcę, żeby tak pozostało, bo kto ma przewagę w dziedzinie sztucznej inteligencji, ten wygra”. Dodał, że „wiele negatywnych sił porusza ten temat, choć nie powinno tego robić, i porusza rzeczy, które się nie wydarzą”.

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