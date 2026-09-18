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Pierwsza dama USA Melania Trump w towarzystwie robota na szczycie koalicji „Fostering the Future Together” w Białym Domu.
Sierpniowe zawody sportowe, które zorganizowano w Pekinie dla robotów humanoidalnych, podczas których rekord człowieka w biegu na sto metrów został pobity przez maszynę, były czymś więcej niż tylko ciekawostką. Były starannie wyreżyserowanym pokazem propagandowym, mającym pokazać, że Chiny chcą odgrywać rolę lidera w światowym wyścigu na AI i robotyzację. Filmiki z zawodów zalały całą sieć utwierdzając miliony, a może miliardy widzów w przekonaniu, że oto jesteśmy świadkami kolejnej technologicznej rewolucji, w której to Chiny są liderem. I choć jedna z najwybitniejszych polskich ekspertek w tej dziedzinie, prof. Aleksandra Przegalińska, uważa, że akurat jeśli idzie o zaawansowanie humanoidalnych robotów, to więcej jest tam hype’u niż rzeczywistej rewolucji, Chińczykom zależało właśnie na tym hype’ie.
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