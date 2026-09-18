W ostatnim czasie w Polsce zamkniętych zostało 45 sklepów KiK. Grupa planuje też zmniejszenie liczby swoich placówek we wszystkich krajach z 4283 do 4085.

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KiK zamyka jeden ze swoich sklepów w Gorzowie Wielkopolskim

W Gorzowie Wielkopolskim zamknięty zostanie sklep KiK zlokalizowany w N-Parku przy ul. Chemicznej – podaje DlaHandlu.pl, powołując się na informację Telewizji Gorzów. Klienci placówki już od kilku tygodni mogą zapoznać się z komunikatem znajdującym się na sklepowej witrynie.

Po zamknięciu tego punktu w Gorzowie Wielkopolskim pozostanie jeszcze jeden sklep KiK funkcjonujący w galerii Nova Park przy ul. Przemysłowej.

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KiK zamyka kolejne sklepy nie tylko w Polsce

Sklep KiK w Gorzowie Wielkopolskim nie jest jedynym, który został ostatnio zamknięty. Sieć jeszcze do niedawna posiadała w Polsce 460 placówek. W ostatnim czasie zamknięto jednak aż 45 z nich, przypomina DlaHandlu.pl.

Jednocześnie przytacza dane grupy za 2025 r., z których wynika, że ta rozwijała się wolniej niż było to ujęte w planach. Te zakładały bowiem powiększenie sieci o 20 punktów. Tymczasem w ubiegłym roku KiK otworzył w naszym kraju 16 nowych sklepów, ale jednocześnie zamknął aż 22 inne, co oznacza, że bilans netto wyniósł minus 6 placówek.

Ze zmniejszeniem liczby sklepów wiążą się również niższe wyniki polskiej spółki. W 2025 r. jej przychody spadły do 916,3 mln zł, a spółka zakończyła rok ze stratą netto wynoszącą 3,2 mln zł – podaje DlaHandlu.pl, powołując się na sprawozdanie finansowe KiK Textil.

Zmiany w grupie KiK widać jednak nie tylko w Polsce. Firma planuje bowiem zmniejszyć liczbę swoich placówek o 198 – z 4283 do 4085.

KiK: Niemiecka sieć dyskontów z odzieżą i tekstyliami

KiK to niemiecka sieć dyskontów oferujących głównie odzież i tekstylia. Powstała w 1994 r., a jej pierwszy sklep otwarto w dzielnicy Düsseldorfu. W 1998 r. sieć rozpoczęła swoją zagraniczną ekspansję i otworzyła swoje placówki w Austrii. W kolejnych latach zaczęła działać m.in. w Czechach i Słowenii, na Węgrzech, na Słowacji i w Chorwacji. Obecnie jej sklepy spotkać można w 14 europejskich krajach. W Polsce KiK pojawił się w 2012 r.