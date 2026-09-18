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AfD chce deportować imigrantów z pomocą polskiej policji

Po przejęciu władzy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nacjonalistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) chciałaby utworzyć policję deportacyjną. Miałaby powstać z udziałem Polaków. Polskie MSWiA stanowczo odrzuca taką możliwość.

Publikacja: 18.09.2026 04:30

AfD chce deportować imigrantów z pomocą polskiej policji

Foto: Adobe stock

Jerzy Haszczyński

To pomysł AfD, który ostatnio najbardziej zaszokował niemiecką opinię publiczną. Pojawił się w konkretnym landzie – Meklemburgii-Pomorzu Przednim (na wschodzie, nad Morzem Bałtyckim), w programie przed wyborami do miejscowego Landtagu, które odbędą się w najbliższą niedzielę. AfD, partia otoczona kordonem sanitarnym, w sondażach prowadzi z poparciem 37-38 proc.

Jeżeli utworzy rząd, co raczej nie będzie łatwe, to – jak pisze w swoim programie – powoła specjalną jednostkę policji do deportacji imigrantów. Po niemiecku AfD nazwała to Rückführungspolizei, czasem rozszerzając nazwę do Grenz- und Rückführungspolizei, czyli w sumie: policja graniczna i do odsyłania cudzoziemców do ich ojczyzn. Jej cel to „skuteczne zwalczanie” nielegalnej imigracji oraz handlu ludźmi i innej przestępczości transgranicznej.

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