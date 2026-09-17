„Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla” – poinformował na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

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Rzecznik ministra Jacek Dobrzyński przekazał, również we wpisie na X, że do zatrzymania doszło wieczorem w Warszawie. „Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać” – napisał.

Wojciech Król zatrzymany. W piątek przesłuchanie w Katowicach

Według informacji PAP ze źródeł zbliżonych do sprawy poseł miał zostać późnym wieczorem przewieziony do Katowic. Noc ma spędzić w izbie zatrzymań, a w piątek ma zostać przesłuchany w katowickim biurze Prokuratury Europejskiej.

Kilka godzin wcześniej Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Króla. Za głosowało 422 posłów, przeciw było trzech, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Prokuratura Europejska prowadzi śledztwo dotyczące podejrzeń oszustw i korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Postępowanie dotyczy inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prokuratura Europejska bada korzyści majątkowe

Według Prokuratury Europejskiej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć Król, znajdowały się m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na zagraniczną podróż. Poseł zaprzeczał tym ustaleniom. Mówił, że nigdy nie był w Tajlandii, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.

Podczas środowego posiedzenia komisji regulaminowej Król mówił również o zastosowanych wobec niego środkach zapobiegawczych. Wskazywał, że objęto go zakazem opuszczania kraju i obowiązkiem stawiania się na komisariacie raz w tygodniu. Sugerował także, że Prokuratura Europejska za pośrednictwem służb śledzi jego telefon.

Wojciech Król jest posłem od 2015 r. Od grudnia 2024 r. kieruje Radą Mediów Narodowych.