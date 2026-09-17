Warszawa, 16.09.2026. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Wojciech Król na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Sejm wyraził w czwartek zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dot. podejrzeń o oszustwa i korupcję przy procesie modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
W głosowaniu za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla było 422 posłów, przeciw było 3 posłów, a 5 posłów wstrzymało się od głosu.
W ubiegłym tygodniu szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej poseł Zbigniew Konwiński poinformował, że Król został zawieszony w prawach członka klubu, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym.
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W środę sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu oraz wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Był to drugi wniosek Prokuratury Europejskiej ws. Króla. Za pierwszym razem – w lipcu – komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu posłowi, a przeciwko jego zatrzymaniu i aresztowaniu. Następnie Sejm uchylił mu immunitet.
Śledztwo Prokuratury Europejskiej dot. podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień ws. modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
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