Bogusław Chrabota, publicysta „Rzeczpospolitej” i dzisiejszy gość podcastu „Rzecz w tym”, zwraca uwagę, że wzrost cen paliw jest częścią globalnego problemu związanego z ograniczeniem podaży ropy. – Powtórzę tytuł mojego felietonu. Prezydencie, nie blokuj tych rozwiązań, bo są one Polsce potrzebne! – apeluje Chrabota. Jak podkreśla, zamknięcie cieśnin Ormuz i Bab al-Mandab oraz ataki na infrastrukturę naftową wpływają na światowy rynek ropy.

Polska, choć również odczuwa wzrost cen, znajduje się obecnie w innej sytuacji niż część państw Europy Zachodniej. Chrabota przywołuje ceny paliw w Niemczech i Holandii, wskazując, że są one wyższe niż w Polsce. Problem jednak nie kończy się na stacjach benzynowych. Droższe paliwo oznacza wyższe koszty transportu, a w konsekwencji może uderzać w konkurencyjność europejskiej gospodarki.