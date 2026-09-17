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22 min. 44 sek.
Bogusław Chrabota, publicysta „Rzeczpospolitej” i dzisiejszy gość podcastu „Rzecz w tym”, zwraca uwagę, że wzrost cen paliw jest częścią globalnego problemu związanego z ograniczeniem podaży ropy. – Powtórzę tytuł mojego felietonu. Prezydencie, nie blokuj tych rozwiązań, bo są one Polsce potrzebne! – apeluje Chrabota. Jak podkreśla, zamknięcie cieśnin Ormuz i Bab al-Mandab oraz ataki na infrastrukturę naftową wpływają na światowy rynek ropy.
Polska, choć również odczuwa wzrost cen, znajduje się obecnie w innej sytuacji niż część państw Europy Zachodniej. Chrabota przywołuje ceny paliw w Niemczech i Holandii, wskazując, że są one wyższe niż w Polsce. Problem jednak nie kończy się na stacjach benzynowych. Droższe paliwo oznacza wyższe koszty transportu, a w konsekwencji może uderzać w konkurencyjność europejskiej gospodarki.
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