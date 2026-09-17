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„Rzecz w tym”: Drogie paliwa. „Prezydent nie życzy temu rządowi sukcesu”

Ceny paliw rosną w całej Europie, a konflikt na Bliskim Wschodzie i problemy z dostawami ropy zwiększają presję na gospodarki i budżety domowe. Czy Polska powinna administracyjnie obniżyć ceny paliw? Bogusław Chrabota przekonuje, że w obecnej sytuacji czasowa interwencja państwa może być potrzebna, a prezydent Karol Nawrocki nie powinien blokować proponowanych rozwiązań.

Publikacja: 17.09.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Bogusław Chrabota

Bogusław Chrabota, publicysta „Rzeczpospolitej” i dzisiejszy gość podcastu „Rzecz w tym”, zwraca uwagę, że wzrost cen paliw jest częścią globalnego problemu związanego z ograniczeniem podaży ropy. – Powtórzę tytuł mojego felietonu. Prezydencie, nie blokuj tych rozwiązań, bo są one Polsce potrzebne! – apeluje Chrabota. Jak podkreśla, zamknięcie cieśnin Ormuz i Bab al-Mandab oraz ataki na infrastrukturę naftową wpływają na światowy rynek ropy.

Polska, choć również odczuwa wzrost cen, znajduje się obecnie w innej sytuacji niż część państw Europy Zachodniej. Chrabota przywołuje ceny paliw w Niemczech i Holandii, wskazując, że są one wyższe niż w Polsce. Problem jednak nie kończy się na stacjach benzynowych. Droższe paliwo oznacza wyższe koszty transportu, a w konsekwencji może uderzać w konkurencyjność europejskiej gospodarki.

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