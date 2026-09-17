Dzień bez Samochodu to międzynarodowa kampania, której celem jest zwrócenie uwagi na negatywne konsekwencje nadmiernego korzystania z samochodów, a jednocześnie promowanie ekologicznych form transportu.

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Dzień bez Samochodu zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Mobilności

Inicjatywa Dnia bez Samochodu miała swoje początki już w latach 70. XX wieku i miała związek z kryzysem naftowym. Idea tego dnia rozpowszechniona została jednak dopiero pod koniec lat 90. przez Wielką Brytanię i Francję. Od 2000 r. wydarzenie zyskało charakter międzynarodowy. W tym samym roku uzgodniono również, że będzie odbywało się 22 września. W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2004 r.

Dzień bez Samochodu jest zwieńczeniem rozpoczynającego się 16 września Europejskiego Tygodnia Mobilności (ETM), kampanii zainicjowanej przez Komisję Europejską w 2002 r. (najpierw pod nazwą Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, ETZT).

22 września komunikacja miejska w Warszawie będzie bezpłatna

22 września, w związku z Dniem bez Samochodu, komunikacja miejska w Warszawie będzie bezpłatna. „Kasowniki zostaną wyłączone, bramki metra otwarte, tak jak szlabany na parkingach P+R” – czytamy na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Tego dnia bezpłatnie podróżować będzie można wszystkimi pojazdami z logo Warszawskiego Transportu Publicznego, a więc autobusami, tramwajami, metrem oraz pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej.

– Automaty w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych, możliwe będzie kupowanie biletów długookresowych kodowanych na kartach miejskich – wyjaśnił w rozmowie z Polskim Radiem RDC rzecznik prasowy stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

22 września nie trzeba będzie mieć biletu, aby podróżować pociągami Kolei Mazowieckich

W akcję Dzień bez Samochodu już po raz kolejny włączą się również Koleje Mazowieckie. W związku z tym, jak informują w komunikatach, we wtorek 22 września we wszystkich należących do nich pociągach obowiązywać będzie „Pozataryfowa oferta specjalna Dzień bez Samochodu w KM”.

„W tym dniu podróżni będą mogli nieodpłatnie, bez konieczności posiadania biletu lub dokumentu potwierdzającego posiadanie samochodu, korzystać z przejazdów pociągami KM, autobusami KM na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin oraz autobusami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA), organizowanej przez Spółkę” – czytamy w komunikacie Kolei Mazowieckich.

Przewoźnik zachęca, aby tego dnia zabrać ze sobą w podróż także rower, który można przewozić bezpłatnie.