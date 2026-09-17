Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w zasięgu wyżów znajduje się południowy wschód oraz częściowo zachód i centrum Europy, na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Zatoka niżu znad północnej Skandynawii z pofalowanym frontem atmosferycznym przemieszcza się na wschód Polski, a od zachodu nasuwa się klin wyżu znad Atlantyku. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, na wschodzie początkowo zalegać będzie cieplejsza masa powietrza.

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Pogoda w czwartek 17 września. Deszcz, burze i ochłodzenie

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami głównie w zachodniej części kraju. Okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze, na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Prognozowana wysokość opadów na Lubelszczyźnie i południowym Podkarpaciu, miejscami około 10 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 16 st. C do 19 st. C, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, od 20 st. C do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane, na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie okresami duże i tam okresami opady deszczu. W centrum, na wschodzie i południu wystąpią mgły ograniczające widzialność do 100 m i w ich obszarze miejscami zachmurzenia duże i całkowite. Temperatura minimalna od 7 st. C do 11 st. C, nad morzem około 13 st. C; chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 4 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Prognoza na piątek 18 września. Przelotne opady i lokalne ocieplenie

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południu zachmurzenie małe. Początkowo na południowym wschodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 m i w ich obszarze początkowo zachmurzenia duże i całkowite. Przelotne opady deszczu na zachodzie i północy kraju, na Pomorzu możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 18 st. C do 22 st. C na przeważającym obszarze kraju; cieplej lokalnie na zachodzie 23 st. C oraz chłodniej miejscami na północnym zachodzie i miejscami w kotlinach górskich. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i północy miejscami porywisty, z kierunków południowych, na południowym zachodzie zachodni. Wysoko w Sudetach w porywach do 55 km/h, w czasie burz wiatr porywisty.