Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 16 na 17 września:

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Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Wielu rannych

W nocy Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Kijów, w którym rannych zostało dwanaście osób, w tym dwoje dzieci – poinformowały nad ranem władze ukraińskiej stolicy. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje.

Według władz Rosjanie zaatakowali miasto pociskami balistycznymi. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o uszkodzeniach budynków biurowych i mieszkalnych. W niektórych dzielnicach wystąpiły problemy z zaopatrzeniem w wodę. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Trzy osoby zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na Odessę na południu Ukrainy – podały władze tego miasta. Według ukraińskich sił powietrznych pociskami balistycznymi Rosja zaatakowała także miasta Dniepr i Zaporoże na południu kraju.

Ukraińcy zaatakowali w nocy rafinerię i lotnisko wojskowe

W nocnych atakach ukraińskich dronów na Rosję ucierpiało lotnisko wojskowe w Rostowie nad Donem i rafineria w Jarosławiu – wynika z informacji pojawiających się na kanale ASTRA w serwisie Telegram.

W Rostowie nad Donem w nocy ogłoszono alarm powietrzny, a mieszkańcy publikowali w sieci zdjęcia i nagrania, na których widać, że w rejonie miasta doszło do dużego pożaru.

Z informacji przekazywanych przez kanał ASTRA wynika, że celem ataku było lokalne lotnisko wojskowe. Zaatakowana miała zostać ta część lotniska, na której stały samoloty i śmigłowce.

Z kolei w Jarosławiu zaatakowana została rafineria należąca do Sławnieft-JANOS. Na terenie rafinerii doszło do pożaru. Gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew ogłosił wcześniej alarm powietrzny w związku ze zbliżaniem się ukraińskich dronów. W wyniku ataku zamknięty został odcinek drogi wyjazdowej z miasta prowadzącej z Jarosławia do Moskwy.

Rafineria w Jarosławiu to jedna z pięciu największych rafinerii w Rosji. Rocznie przerabia ona ok. 15 milionów ton ropy. W 2026 roku była celem co najmniej ośmiu ukraińskich ataków.

Kongres za ustawą, która umożliwi nakładanie 100-procentowego cła na kraje kupujące ropę i gaz z Rosji

Stosunkiem głosów 262-159, przy sprzeciwie większości demokratów i poparciu wszystkich republikanów poza siedmioma kongresmenami została przyjęta przez Izbę Reprezentantów ustawa o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową i gaz. Wcześniej ustawę w takim samym brzmieniu przyjął Senat, co oznacza, że od wejścia w życie dzieli ją tylko podpis Donalda Trumpa.

Projekt został zainicjowany przez zmarłego latem senatora Lindseya Grahama i obecnie ustawa nosi tytuł jego imienia. Zobowiązuje on prezydenta USA do nałożenia w ciągu 30 dni ceł w wysokości do 100 proc. na pięciu największych importerów rosyjskiej ropy naftowej, pięciu największych importerów gazu oraz pięć państw umożliwiających omijanie sankcji przez Rosję.

Lista tych państw nie została wymieniona w ustawie, choć według danych zebranych przez Senat, miałyby to być m.in. Chiny, Indie, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan czy Singapur. Ustawa kodyfikuje też istniejące sankcje przeciwko rosyjskim władzom, instytucjom finansowym i sektorowi energetycznemu oraz zachęca do nakładania nowych sankcji, w tym przeciwko rosyjskiej flocie cieni. Daje też jednak prezydentowi szerokie możliwości odstąpienia od restrykcji i ceł.

Donald Trump grozi cłami Europie za zbliżenie z Kanadą

Donald Trump komentując możliwość przystąpienia Kanady do UE jako „członka stowarzyszonego”, uznał, że to „śmieszne”, bo Kanada jest „okropnym partnerem handlowym”.

– Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu obszarach – powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Północnej.

– Jeśli więc to zrobią, jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami – jeśli to dobre intencje, to w porządku – ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałożę bardzo ciężkie cła – dodał.

Izrael i Maroko podnoszą rangę relacji dyplomatycznych

Podczas trójstronnych rozmów z udziałem Stanów Zjednoczonych Izrael i Maroko uzgodniły podniesienie rangi wzajemnych relacji dyplomatycznych, w tym otwarcie ambasad i mianowanie ambasadorów – podała agencja Reutera, cytując oświadczenie izraelskiego rządu.

Maroko, obok Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu i Sudanu, było jednym z czterech państw arabskich, które podjęły w 2020 roku kroki w stronę normalizacji stosunków z Izraelem w ramach wypracowanych przy mediacji USA porozumień. Izrael zawarł też osobne umowy z Egiptem i Jordanią.

Ulewne deszcze w Hiszpanii. Lotnisko w Walencji zamknięte, opóźnienia na lotnisku w Barcelonie

Zamknięte lotnisko w Walencji, wstrzymanie kursowania metra na kilku liniach w tym mieście, odwołane loty i opóźnienia na lotnisku w Barcelonie to niektóre efekty ulewnych deszczów, które 17 września wieczorem nawiedziły wybrzeże Morza Śródziemnego w Hiszpanii.

Agencja EFE poinformowała, że w licznych regionach i prowincjach na południu kraju ogłoszono czerwone alerty związane z nawałnicami i ulewami. Na wielu drogach występują utrudnienia z powodu podtopień, na kolei i liniach metra są opóźnienia pociągów lub odwołuje się ich kursy.

Ok. 8 tys. gospodarstw domowych w Barcelonie zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej. W prowincji Girona wystąpiło natomiast gwałtowne gradobicie.

EFE poinformowała, że służby ratunkowe prowadzą poszukiwania kobiety, która mogła zostać porwana przez nurt wody w miejscowości Olivella, w regionie Garraf koło Barcelony. Zastępca dyrektora ds. prewencji w katalońskiej Obronie Cywilnej, Joan Ramon Cabello, wyjaśnił, że zaginiona kobieta podróżowała samochodem i mogła zostać porwana przez wodę, gdy próbowała opuścić pojazd.

W regionie Murcji, w związku z ulewnymi deszczami, władze autonomiczne zdecydowały o zawieszeniu zajęć szkolnych w około piętnastu gmin.