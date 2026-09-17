Obaj politycy podkreślili „ścisłą relację, którą utrzymują Kanada i Wielka Brytania, opierającą się na więziach historycznych i wspólnych wartościach” – napisano w komunikacie biura prasowego premiera Kanady.

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Kanada chce dołączyć do niezależnej od NATO struktury wojskowej na czele, której stoi Wielka Brytania

Szefowie rządów rozmawiali też o poszerzającym się partnerstwie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa między oboma krajami i o możliwości dalszego rozbudowania tych działań. „W tym celu premier Carney ogłosił, że Kanada oficjalnie zgłosiła swoją kandydaturę, by dołączyć do Połączonych Sił Ekspedycyjnych i podziękował za poparcie Wielkiej Brytanii dla uczestnictwa Kanady” – podano w komunikacie po spotkaniu.

W skład powstałej w 2014 r. struktury wojskowej Joint Expeditionary Force (JEF) wchodzą, jako kraj wiodący, Wielka Brytania oraz Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia i Szwecja. Od 2025 r. w ramach „poszerzonego partnerstwa” uczestniczy w niej także Ukraina. JEF została zaprojektowana z myślą o szybkiej reakcji wojskowej. Działa niezależnie od NATO, ale może zostać użyta do wsparcia operacji NATO.

Mark Carney i Andy Burnham rozmawiali o programie, którego celem jest zbudowanie nowego myśliwca

Rozmowa Carneya i Burnhama dotyczyła również możliwości współpracy przemysłowej w obronności w ramach Global Combat Air Programme (GCAP), wspólnego programu Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii, którego celem jest zbudowanie samolotu myśliwskiego nowej generacji. Kanada dołączyła jako obserwator do tego programu w lipcu. Politycy rozmawiali także o zwiększeniu współpracy gospodarczej, w tym w dziedzinie technologii i bezpiecznego wykorzystania AI.

Wcześniej premier Kanady wysłuchał orędzia o stanie Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim jako gość honorowy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała, że chce współpracować z premierem Kanady nad otwarciem dla Kanady drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego UE. „To jest unikatowe podejście, które wypracujemy razem” – napisano w podsumowującym rozmowę komunikacie biura prasowego premiera Kanady.