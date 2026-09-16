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Ursula von der Leyen w orędziu o stanie UE uderza w Chiny, Rosję i AI

Przykład Węgier pokazuje, że Europa nie jest skazana na rządy skrajnej prawicy – powiedziała w dorocznym orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Publikacja: 16.09.2026 13:44

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Foto: REUTERS

Jędrzej Bielecki

Na siedem miesięcy przed wyborami prezydenckimi we Francji, na wygranie których duże szanse ma Marine Le Pen, i kilka dni po spektakularnym sukcesie Alternatywy dla Niemiec (AfD) w Saksonii-Anhalt, deklaracja szefowej europejskiej egzekutywy ma posmak rewolucji kopernikańskiej. Do tej pory to kraje „starej Europy” miały być przykładem czy wręcz miały pouczać państwa środkowej Europy, czym jest demokracja. Do dziś nowszych członków Unii nieraz nazywa się krajami „postkomunistycznymi”, choć Hiszpanii, która wybiła się na demokrację ledwie 14 lat przed Polską, nigdy nie określa się jako państwa „postfrankistowskiego”. A już na pewno nie mówi się o „postnazistowskich” Niemczech czy „postpétainowskiej” Francji w odniesieniu do kolaborującego z Hitlerem reżimu, wobec którego opór stawiał co najwyżej co dziesiąty Francuz.

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