Pieskow wyjaśnił, że orędzie zostanie wygłoszone w związku ze zbliżającymi się wyborami do Dumy, które odbędą się 18-20 września.

Reklama Reklama

Dmitrij Pieskow: Władimir Putin wygłosi tradycyjne, przedwyborcze orędzie

– O godzinie 18.00 wieczorem prezydent planuje wygłosić telewizyjne orędzie do narodu, dotyczące nadchodzących wyborów parlamentarnych – powiedział Pieskow, dodając, że wygłaszanie takiego orędzia jest tradycją Putina.

– Będzie to tradycyjne przedwyborcze orędzie do narodu głowy państwa – dodał rzecznik Kremla.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał wcześniej, że Rosja może zdecydować się na jesienną mobilizację, w ramach której do armii miałoby trafić nawet ok. 500 tysięcy osób. Mobilizacja miałaby umożliwić podjęcie kolejnej ofensywy przeciw Ukrainie. Spekuluje się, że decyzja o mobilizacji może zostać ogłoszona po wyborach do Dumy – w przedwyborczych wypowiedziach przedstawiciele władz na Kremlu zapewniają, że Rosjanie nie potrzebują mobilizacji, ze względu na stały dopływ do armii ochotników i żołnierzy kontraktowych.

Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow, na konferencji prasowej, która odbyła się 16 września stwierdził w kontekście trwającej wojny Rosji z Ukrainą, że perspektywa kończącego ją porozumienia „nie jest dziś bliższa niż kilka miesięcy temu”. - Odpowiedzialność za opóźnianie politycznego i dyplomatycznego rozwiązania ukraińskiego konfliktu (w rzeczywistości – wojny napastniczej – red.) leży po stronie państw zachodnich – oświadczył Riabkow. O tym, że w ciągu kilku miesięcy nie udało się zbliżyć do zakończenia konfliktu wiceszef MSZ Rosji mówił, że jest to „obiektywna rzeczywistość”.

Dmitrij Pieskow sugeruje, że Władimir Putin odda głos w wyborach metodą głosowania online

Pieskow był też pytany o to, w jaki sposób Pieskow odda głos w tegorocznych wyborach. W odpowiedzi stwierdził, że Kreml udzieli takiej informacji w późniejszym czasie. Przypomniał jednocześnie, że w ostatnich latach Putin „korzystał z bardzo wygodnej, bardzo niezawodnej metody głosowania – online”. W wyborach w Rosji głos można oddać w lokalu wyborczym, korespondencyjnie lub właśnie online.

Wyborom do Dumy w Rosji towarzyszyć będą również wybory lokalne. Do obsadzenia będzie łącznie ok. 20,7 tys. mandatów i stanowisk pochodzących z wyborów.

11 regionów w Rosji wybierać będzie swoich gubernatorów (w ośmiu z nich będzie to wybór w wyborach bezpośrednich, w trzech – wybór przez lokalne parlamenty). W 39 regionach Rosji wybrane zostaną parlamenty.

Więcej informacji wkrótce