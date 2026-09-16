Były prezydent Kosowa Hashim Thaçi podczas procesu w sprawie zbrodni wojennych w Hadze
Jak przypomina agencja Reutera, 58-letni Thaçi odpowiadał za zbrodnie obejmujące m.in. morderstwa, tortury i bezprawne przetrzymywanie. Czynów tych dopuszczały się siły albańskiej Armii Wyzwolenia Kosowa (UÇK), której Thaçi był jednym z najważniejszych dowódców podczas konfliktu z Serbią w latach 90.
Trybunał uznał, że Thaçi ponosi odpowiedzialność za zamordowanie 96 przeciwników politycznych oraz osób podejrzewanych o współpracę z serbskimi służbami bezpieczeństwa.
Czytaj więcej
Przed Specjalnym Trybunałem ds. Zbrodni Wojennych w Kosowie rozpoczął się 3 kwietnia proces byłego prezydenta Kosowa, Hashima Thaciego. Thaci twier...
Thaçi był jedną z najważniejszych postaci UÇK podczas wojny w Kosowie w latach 1998-1999. Po zakończeniu konfliktu wszedł do polityki, został premierem, a następnie prezydentem Kosowa. W 2008 r. jako szef rządu uczestniczył w ogłoszeniu przez Kosowo niepodległości od Serbii.
Zarzuty wobec Thaçiego i trzech innych byłych dowódców UÇK zostały zatwierdzone w 2020 r. Dotyczyły m.in. prześladowań, bezprawnego więzienia, tortur, morderstw i wymuszonych zaginięć. Thaçi zrezygnował wtedy z urzędu prezydenta i trafił do aresztu w Hadze. Proces rozpoczął się w kwietniu 2023 r.
Przed sądem zeznawało 134 świadków, a w postępowaniu uczestniczyło ponad 150 ofiar. Postępowanie dowodowe zakończyło się w grudniu 2025 r., a mowy końcowe wygłoszono w lutym tego roku.
Czytaj więcej
Dwie dekady po wojnie w Kosowie Trybunał Haski chce dopaść Hashima Thaciego, obecnego prezydenta tego kraju i jednego z najważniejszych komendantów...
Thaçi przez cały proces nie przyznawał się do winy. Jego obrońcy przekonywali, że prokuratura nie przedstawiła dowodów bezpośrednio łączących go z zarzucanymi zbrodniami. Prokuratorzy domagali się dla niego 45 lat więzienia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas