Jak przypomina agencja Reutera, 58-letni Thaçi odpowiadał za zbrodnie obejmujące m.in. morderstwa, tortury i bezprawne przetrzymywanie. Czynów tych dopuszczały się siły albańskiej Armii Wyzwolenia Kosowa (UÇK), której Thaçi był jednym z najważniejszych dowódców podczas konfliktu z Serbią w latach 90.

Reklama Reklama

Były prezydent Kosowa odpowiadał przed trybunałem w Hadze

Trybunał uznał, że Thaçi ponosi odpowiedzialność za zamordowanie 96 przeciwników politycznych oraz osób podejrzewanych o współpracę z serbskimi służbami bezpieczeństwa.

Thaçi był jedną z najważniejszych postaci UÇK podczas wojny w Kosowie w latach 1998-1999. Po zakończeniu konfliktu wszedł do polityki, został premierem, a następnie prezydentem Kosowa. W 2008 r. jako szef rządu uczestniczył w ogłoszeniu przez Kosowo niepodległości od Serbii.

Zarzuty wobec Thaçiego i trzech innych byłych dowódców UÇK zostały zatwierdzone w 2020 r. Dotyczyły m.in. prześladowań, bezprawnego więzienia, tortur, morderstw i wymuszonych zaginięć. Thaçi zrezygnował wtedy z urzędu prezydenta i trafił do aresztu w Hadze. Proces rozpoczął się w kwietniu 2023 r.

Proces Hashima Thaçiego trwał ponad trzy lata

Przed sądem zeznawało 134 świadków, a w postępowaniu uczestniczyło ponad 150 ofiar. Postępowanie dowodowe zakończyło się w grudniu 2025 r., a mowy końcowe wygłoszono w lutym tego roku.

Thaçi przez cały proces nie przyznawał się do winy. Jego obrońcy przekonywali, że prokuratura nie przedstawiła dowodów bezpośrednio łączących go z zarzucanymi zbrodniami. Prokuratorzy domagali się dla niego 45 lat więzienia.