Znaleziony w poniedziałek w woj. zachodniopomorskim bezzałogowiec to, według wstępnych ustaleń, rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana – przekazała PAP prokuratura, która prowadzi w tej sprawie postępowanie.

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W poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o zlokalizowaniu w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca (zachodniopomorskie) i podjęciu drona. Wstępne oględziny wykazały, że jest to rosyjski bezzałogowiec wojskowy.

Neutralizacja głowicy bojowej drona w Rusinowie

W środę Żandarmeria Wojskowa podała, że żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.

Zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski poinformował w środę PAP, że znaleziony bezzałogowiec był uzbrojony. – Zawierał w sobie głowicę bojową odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Udało się odseparować tę głowicę od samego statku powietrznego, a następnie z uwagi na warunki bezpieczeństwa, głowicę zneutralizowano od razu na plaży – powiedział.

Dodał, że głowica została wysadzona w powietrze we wtorek wieczorem.

Rosyjski dron Gerbera 2 poddany szczegółowym badaniom

– Sam statek powietrzny, już bez głowicy, został podjęty przez wojsko i przewieziony w inne miejsce na teren wojskowy, gdzie zostanie poddany dalszym, szczegółowym oględzinom. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż ten bezzałogowy statek powietrzny to jest dron typu Gerbera 2 produkowany i stosowany przez Federację Rosyjską – powiedział prok. Okoniewski.

Oględziny drona prowadził prokurator z Działu ds. wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo przy udziale m.in. Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wojskowych i policyjnych saperów oraz przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej, a także straży pożarnej.

Śledztwo prokuratury i możliwa trasa przelotu drona

Prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie, ze wstępną kwalifikacją dotyczącą sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkiej wartości, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. Dodatkowo śledczy badają incydent pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nawiązując do zestrzelenia we wtorek w nocy rosyjskiego drona nad terytorium Litwy, powiedział, że dron podjęty w poniedziałek przez polskie służby w rejonie Rusinowa też mógł przelecieć nad Litwą w niedzielę, był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później – dodał szef MON – dron „przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem”. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska i Litwa będą to wspólnie wyjaśniać, służby obu państw będą współpracować.